Богдан о понятии брака в Конституции: «Настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа»

Новости Беларуси. Большая работа по обновлению Основного закона государства проделана Конституционной комиссией. Их многочасовые заседания проходили в формате жарких дискуссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однозначно формализму в этих спорах места не было.

Все члены комиссии была разделены на подгруппы. И каждая из них отвечала за конкретный раздел Конституции. Анализировались обращения граждан. И, кстати, по некоторым разделам были десятки тысяч предложений от белорусов. И собирать эти мнения начали еще задолго до работы комиссии. Почему же было важно закрепить понятие барка как союза мужчины и женщины? Виктория Ходосок пообщалась с одним из членов Конституционной комиссии.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, член Конституционной комиссии, уверена, что в Конституции важно было закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Вы когда узнали, что будете членом Конституционной комиссии, будете собирать предложения, идеи белорусов, сами что-то предлагать во время дискуссий с коллегами, ваши первые эмоции? И понимали ли вы всю ответственность, что лежит на ваших плечах? «У нас были и споры по формулировкам, подходам»

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Наверное, понимание всей ответственности приходило постепенно, с каждым новым заседанием нашей Конституционной комиссии. Мы были разбиты на подгруппы, каждая отвечала за конкретный раздел. Анализировались обращения граждан. По некоторым разделам это были тысячи и даже десятки тысяч. Эти мнения начали собираться еще задолго до работы нашей Конституционной комиссии. Конечно, у нас были и споры по формулировкам, подходам. Виктория Ходосок:

Ваши коллеги рассказывали, что дискуссии были жаркими, но драк не было. Елена Богдан:

Работа была выстроена на основе взаимного уважения. Мы стали настолько близки по духу, даже если у нас диаметрально противоположные мнения, потому что мы чувствуем себя сопричастными к очень важному не только в сегодняшней политической жизни, но и заделе на будущее, на многие годы Республики Беларусь. Виктория Ходосок:

Важное уточнение в проекте Конституции – брак как союз мужчины и женщины. На ваш взгляд, это нужно было прописывать? Однополые браки происходят по всему миру. Настоящая семья – где есть мама и папа

Елена Богдан:

Да. На мой взгляд, это нужно прописывать. Может быть, если бы эта работа была 5-6 лет назад, а может, и 10 лет назад, то мы бы даже не задумывались о том, что в нашу Конституцию необходимо внести такие изменения. Посмотрите, ведь сегодня однополые браки происходят по всему миру. Традиционные семейные ценности, брак мужчины и женщины действительно должны быть прописаны в Конституции, чтобы мы понимали. Здесь, наверное, даже и рассуждать нечего, потому что настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа. Соответственно, могут быть дети. В однополых семьях детей естественным путем быть не может. Было интересно, что предложил завкафедрой, который держал руку на пульсе, когда готовилась сама Конституция