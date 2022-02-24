Богдан о понятии брака в Конституции: «Настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа»
Новости Беларуси. Большая работа по обновлению Основного закона государства проделана Конституционной комиссией. Их многочасовые заседания проходили в формате жарких дискуссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однозначно формализму в этих спорах места не было.
Все члены комиссии была разделены на подгруппы. И каждая из них отвечала за конкретный раздел Конституции. Анализировались обращения граждан. И, кстати, по некоторым разделам были десятки тысяч предложений от белорусов. И собирать эти мнения начали еще задолго до работы комиссии.
Почему же было важно закрепить понятие барка как союза мужчины и женщины? Виктория Ходосок пообщалась с одним из членов Конституционной комиссии.
Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, член Конституционной комиссии, уверена, что в Конституции важно было закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Вы когда узнали, что будете членом Конституционной комиссии, будете собирать предложения, идеи белорусов, сами что-то предлагать во время дискуссий с коллегами, ваши первые эмоции? И понимали ли вы всю ответственность, что лежит на ваших плечах?
«У нас были и споры по формулировкам, подходам»
Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Наверное, понимание всей ответственности приходило постепенно, с каждым новым заседанием нашей Конституционной комиссии. Мы были разбиты на подгруппы, каждая отвечала за конкретный раздел. Анализировались обращения граждан. По некоторым разделам это были тысячи и даже десятки тысяч. Эти мнения начали собираться еще задолго до работы нашей Конституционной комиссии. Конечно, у нас были и споры по формулировкам, подходам.
Виктория Ходосок:
Ваши коллеги рассказывали, что дискуссии были жаркими, но драк не было.
Елена Богдан:
Работа была выстроена на основе взаимного уважения. Мы стали настолько близки по духу, даже если у нас диаметрально противоположные мнения, потому что мы чувствуем себя сопричастными к очень важному не только в сегодняшней политической жизни, но и заделе на будущее, на многие годы Республики Беларусь.
Виктория Ходосок:
Важное уточнение в проекте Конституции – брак как союз мужчины и женщины. На ваш взгляд, это нужно было прописывать?
Однополые браки происходят по всему миру. Настоящая семья – где есть мама и папа
Елена Богдан:
Да. На мой взгляд, это нужно прописывать. Может быть, если бы эта работа была 5-6 лет назад, а может, и 10 лет назад, то мы бы даже не задумывались о том, что в нашу Конституцию необходимо внести такие изменения. Посмотрите, ведь сегодня однополые браки происходят по всему миру. Традиционные семейные ценности, брак мужчины и женщины действительно должны быть прописаны в Конституции, чтобы мы понимали. Здесь, наверное, даже и рассуждать нечего, потому что настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа. Соответственно, могут быть дети. В однополых семьях детей естественным путем быть не может.
Было интересно, что предложил завкафедрой, который держал руку на пульсе, когда готовилась сама Конституция
Виктория Ходосок:
В проекте Конституции немало отсылок к молодому поколению. Вы мама двоих детей, член Конституционной комиссии. Были ли обсуждения в семье этих изменений, дополнений? Может быть, дети что-то высказывали, говорили: мама, хотим видеть это и это?
Елена Богдан:
Конечно, были. Во-первых, я рассказывала, как проходили наши заседания Конституционной комиссии. У нас так сложилось, что сын – политолог-юрист. Он закончил БГУ, и, конечно, для него вся эта тема законодательства, Конституции очень актуальна. Например, заведующий кафедрой конституционного права Василевич Григорий Алексеевич является и членом Конституционной комиссии. Сын у него учился, поэтому ему было интересно, а что же предложил заведующий кафедрой, человек, который фактически держал руку на пульсе, когда готовилась и сама Конституция, и внесение изменений в нее, по которой мы сегодня живем. Конечно, молодежная политика, где бы мы ни встречались с молодежью, всегда интересовала молодежь. Молодежь спрашивала, что даст эта норма формулировки. Мы этому тоже учились на каждом заседании Конституционной комиссии. Всегда приходилось объяснять, что та норма, которая прописывается, – это гарантия того, что все, что здесь прописано, будет потом реализовано во всех законодательных и нормативных правовых государственных программах, мероприятиях.
Читайте также:
Какие разногласия были при редактировании Конституции и что там принципиально нового? Рассказала Екатерина Дулова
Статья 32 – наши семьи. Что предлагают изменить в Конституции по вопросам брака и материнства?
«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции?