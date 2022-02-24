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Вячеслав Дурнов накануне отлёта паралимпийцев в Пекин: уверен в результате, потому что они хорошо поработали

24 февраля 2022 15:29
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Новости Беларуси. 4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. 24 февраля белорусских спортсменов провожают на мультифорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За награды поспорят 600 участников в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта. Состязания пройдут в двух категориях: на снегу и льду. Беларусь представят 12 атлетов.

Напомним, на Играх в 2018 году наши паралимпийцы показали наивысший результат – 12 медалей, четыре из которых – золото. В Китае мы также рассчитываем на успешное выступление.

Вячеслав Дурнов накануне отлёта паралимпийцев в Пекин: уверен в результате, потому что они хорошо поработали-1

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Это настоящие спортсмены, которые положили много труда на свой результат. Уверен, что этот результат придет, потому что действительно проделана хорошая, качественная работа за эти четыре года. Наш тренерский коллектив хорошо проработал. Мы видели это и на последнем чемпионате мира, были прекрасные, великолепные результаты. Надеюсь, они перенесут эти результаты и на Китай.

Состязания пройдут на тех же площадках, что и зимние Олимпийские игры – 2022 под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу».

Вячеслав Дурнов накануне отлёта паралимпийцев в Пекин: уверен в результате, потому что они хорошо поработали-4

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# Паралимпийские игры # общество # Вячеслав Дурнов # Фотофакт

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