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Олег Шепель о паралимпийцах: здорово, если они своим примером вытащат людей, которые живут в четырёх стенах

24 февраля 2022 15:30
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Новости Беларуси. 4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. 24 февраля белорусских спортсменов провожают на мультифорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За награды поспорят 600 участников в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта. Состязания пройдут в двух категориях: на снегу и льду. Беларусь представят 12 атлетов.

Напомним, на Играх в 2018 году наши паралимпийцы показали наивысший результат – 12 медалей, четыре из которых – золото. В Китае мы также рассчитываем на успешное выступление.

Олег Шепель о паралимпийцах: здорово, если они своим примером вытащат людей, которые живут в четырёх стенах-1

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Медали это очень здорово и хорошо, но если эти люди своим примером вытащат людей, которые живут, скажем так, в четырех стенах, пускай они не будут паралимпийцами, но будут вести активный образ жизни, я думаю, это еще больше.

Состязания пройдут на тех же площадках, что и зимние Олимпийские игры – 2022 под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу».

Олег Шепель о паралимпийцах: здорово, если они своим примером вытащат людей, которые живут в четырёх стенах-4

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# Паралимпийские игры # общество # Олег Шепель # Фотофакт

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