Статья 32 – наши семьи. Что предлагают изменить в Конституции по вопросам брака и материнства?

Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Накануне референдума мы рассказываем то, что должен знать каждый.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Статья 32. Наши семьи. Вопросы брака, материнства, отцовства и детства в действующей Конституции отражаются полноценно, однако время требует некоторых уточнений.