Статья 32 – наши семьи. Что предлагают изменить в Конституции по вопросам брака и материнства?
Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Накануне референдума мы рассказываем то, что должен знать каждый.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Статья 32. Наши семьи. Вопросы брака, материнства, отцовства и детства в действующей Конституции отражаются полноценно, однако время требует некоторых уточнений.
Обновленный проект Конституции предлагает закрепить, что брак – это союз женщины и мужчины. Кроме воспитания, обучения и заботы о здоровье детей, родители также обязаны готовить их к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, нашим творческим и национальным традициям. В качестве конституционной нормы предлагается закрепить государственную поддержку семьям с детьми, детям-сиротам и детям без попечения родителей.
Для чего это нужно? Чтобы семейные ценности белорусов были надежно закреплены на страницах Основного закона и тем самым защищены от навязанных идеалов. Ведь то, как создавать семью, воспитывать детей, строить личное счастье, касается только страны и ее народа. Выбор за нами, так давайте сделаем его не для галочки.
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