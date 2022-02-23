Какие разногласия были при редактировании Конституции и что там принципиально нового? Рассказала Екатерина Дулова

Новости Беларуси. Большая работа по обновлению Основного закона государства проделана Конституционной комиссией. Указ о ее создании Александр Лукашенко подписал в марте 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав вошли люди из самых разных сфер, и это стало балансирующим моментом, ведь Конституция регулирует нормы жизни всех без исключения белорусов. Как проходили заседания комиссии, а споры разгорались довольно жаркие, и что сложнее всего было передать на языке Основного закона? Виктория Ходосок пообщалась с одним из членов Конституционной комиссии. «Это документ, направленный в будущее и предназначенный не только нам»

Екатерина Дулова, директор Большого театра, член Конституционной комиссии считает, что донести на языке Конституции тему патриотизма – одна из сложных задач в работе комиссии. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Редактирование Конституции – трудозатратный процесс, занимались мы им не один месяц. Как оцениваете итоговый документ, который вносим на референдум? Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

То, что получилось сегодня, – действительно фиксация и последних событий, и тех корректировок, которые просто пришли в нашу жизнь априори. Это не нужно доказывать. Поэтому для меня это документ, направленный в будущее и предназначенный не только нам. Это, пожалуй, самое ценное. Виктория Ходосок:

При подготовке новой редакции Конституции было много разногласий? Если да, то каких? «Очень непросто формировался блок, посвященный Всебелорусскому народному собранию»

Екатерина Дулова:

Да, конечно. Это был интереснейший процесс во всех смыслах. Это было в высшей степени интересно и полезно слушать высоких специалистов, юристов, государственников, которые с этих позиций говорили и нас направляли так, как следует. В силу этого документ получался все лучше и серьезнее. Я полагаю, что это общение в моей жизни будет незабываемым. Это год настоящего государственного взросления. Принципиальные вещи возникали то и дело, но, как правило, это касалось взгляда на сугубо конституционные особенности изложения текста. То есть нам бы хотелось, чтобы он звучал вот так, но прежде всего члены Конституционного суда, рабочая, редакционная группы оставили на том, как это должно звучать. Он пишется совершенно другим штилем, с абсолютно другим наполнением слов, с правильным выставлением точек, с системой очень последовательного отслеживания тех или иных понятий, которые появились вначале. Конечно, очень непросто формировался блок, посвященный Всебелорусскому народному собранию, причем и для профессионалов, и для нас. Постепенно складывалось это конституционное понимание очень непростой, но важнейшей структуры Что принципиально нового в обновленной Конституции помимо Всебелорусского народного собрания?