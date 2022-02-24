«Избирательная комиссия не будет работать самостоятельно». За чем будут следить наблюдатели на референдуме?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Избирательная комиссия не будет работать самостоятельно, сама по себе, конечно, есть экспертное определенное сообщество наблюдателей в соответствии с Избирательным кодексом. Это представители общественных организаций, объединений, которые зарегистрировались в качестве наблюдателей. Я как председатель Белорусского союза женщин Минской городской организации также могу сообщить о том, что наши представители, наши общественники также будут принимать участие в качестве наблюдателей, находиться на избирательных участках. Их функции – это в первую очередь наблюдение за ходом работы избирательной комиссии в ее рабочий период. Мы открыты, мы также будем готовы к общению и с прессой, со средствами массовой информации. Поэтому, вы знаете, работа выстроена, уже сегодня мы прекрасно понимаем и знаем, какая это ответственность, поэтому самое главное, чтобы сегодня люди на самом деле еще раз осмыслили, услышали и поняли, что республиканский референдум – это значимое политическое событие для нашей страны. И как я говорю, участие в референдуме должны принять все граждане нашей страны.