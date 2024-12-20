Брест принимает «Марафон единства»: выставки, интерактивы, мастер-классы

«НЕскучные НЕлекции», концерты на производствах, выставки, интерактивные площадки и мастер-классы. Город над Бугом принимает «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двери цехов гостям открыл крупнейший в СНГ производитель кухонной техники «Гефест». За 66 лет на предприятии выпустили более 30 миллионов плит. Они хорошо знакомы хозяйкам по всему миру. География экспорта охватывает десятки стран.

Очень интересно увидеть детально то, чем пользуешься каждый день, не задумываясь о том, как это производится и сколько труда вложено в то, чтобы доставить тебе комфорт.

Марафон единства не только проложил экскурсионные маршруты в цеха предприятий, но и принес праздник их работникам. Шум производства заглушили звуки музыки. С зажигательными номерами на «Брестгазоаппарат» приехали известные белорусские коллективы и исполнители.

На всю неделю, на Новый год будет у нас настроение. Так что все у нас хорошо.

Между песнями и танцами нашлось место и деловым переговорам. Ведь одно дело делают! «Брестмаш» сегодня производит не только социально значимый транспорт для школьников, а Брестчина – самый многодетный регион Беларуси, но и комплектующие для конвейеров одного из крупнейших производителей продуктов питания в стране. Лишь сообща предприятия могут гарантировать технологический суверенитет.

Игорь Млынчик, технический директор компании BREMOR: Столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением со стороны бывших наших поставщиков оборудования и технологического, и энергетического. У нас возникли проблемы в части обеспечения запасными частями и ремонтом оборудования. И, слава богу, существуют такие предприятия, которые есть в Бресте, как «Брестгазоаппарат», «Брестмаш», которые нам помогли решить эти вопросы.

Юрий Коршун, шлифовщик 5-го разряда предприятия «Брестмаш»:

Когда я вижу, что наша продукция применяется, особенно много детских и школьных автобусов, и видно, приятно, что дети катаются, ездят в комфорте, в условиях, тепле. Что наша продукция идет конфликтующей на «Гефест», пользуется спросом.

О важном говорили сегодня и в Брестском колледже легкой промышленности. В привычное расписание учащихся добавилась «НЕскучная НЕлекция». Тема – важная и актуальная для каждого белоруса: выбор и то, какие последствия он может иметь. К чему приводит необдуманное решение, показали наглядно.

В наше непростое время «Марафон единства» призван напомнить: сплотившись, можно преодолеть даже самые сложные испытания. Это не раз доказывала наша история. Брестскую крепость, которая с гордостью носит звание Героя, защищали представители 30 национальностей. А в партизанском движении бок о бок с белорусами сражались представители еще 70 народностей. О нашем общем подвиге рассказывает выставка «Единство народов – залог Великой Победы».