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Йога – это не только мантры и дыхание. Тренер развеяла мифы о «гимнастике для взрослых»

20 декабря 2024 18:31
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Мир активно меняется практиками физических упражнений. Вот и нашему традиционному «руки выше, ноги шире» на смену приходят самые разные – нередко экзотические – традиции. Йога среди них стала практически родной. Кстати, первые изображения йогов были найдены в Индии около 5 тысяч лет назад. В XXI веке это восточное направление стало популярным благодаря тому, что помогает не только улучшить физическое состояние. Практики способствуют избавлению от стрессов, которые являются причиной 80 % заболеваний. Для многих йога стала не просто одним из видов фитнеса, но и определенной жизненной философией, изменила взгляды на мир и свое тело. Впрочем, йога очень многогранна! 

Йога – это не только мантры и дыхание. Тренер развеяла мифы о «гимнастике для взрослых»-2

Кристина Анискевич, тренер по йоге гибкости:
Меня всегда забавляет особенность, что люди делятся, наверное, на несколько категорий. Первая – это когда они слышат слово «йога» в расписании, они думают, что это будут мантры, дыхание. Для них такое удивление, когда они приходят и понимают, что на йога-коврике нужно потеть. Там очень много планок, там очень много статики и очень много физухи. Многие люди считают, что придя на йогу они будут отдыхать. Я понимаю, йога бывает разная, но непосредственно йога, которую я люблю и практикую – это динамическая йога. Это йога, которая в какой-то степени может заменить тренажерный зал. В какой-то степени – это гимнастика для взрослых. То есть очень много силовых элементов, которые будут направлены то, чтоб создать вас красивых и осознанных. Не путайте, иногда йога бывает действительно очень силовой программой, с помощью которой воспитывали мужчин-воинов.

Йога – это не только мантры и дыхание. Тренер развеяла мифы о «гимнастике для взрослых»-4

Таким образом, и йога, и другие тренировки, даже безобидная производственная гимнастика могут нести определенные риски. У вас проблемы с сердцем и сосудами, плохое зрение, болят суставы, лишний вес? Не спешите расстилать коврик для занятий! Ориентируйтесь на свое самочувствие, будьте внимательны к себе и обсуждайте серьезные изменения графика тренировок со своим лечащим врачом.

Подробности в видео.

# Йога # Здоровье

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