Вифлеемский огонь прибыл в гродненский Фарный костёл
Рождественский свет в каждый дом. Один из символов праздника – Вифлеемский огонь – добрался до Беларуси и озарил этим вечером Фарный костел в Гродно. Красивая традиция распространять «свет истинный» зародилась в 1986 году. С тех пор миллионы людей по всему миру приходят в храмы в преддверии рождества Христова, чтобы забрать в дом частичку живого огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В главный католический храм Гродно пламя, зажженное от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады, внесли скауты. Зажечь свою свечу от благодатного огня может любой желающий. Многие верующие воспользовались этой возможностью в первые минуты. После торжественной церемонии передачи огня, в костеле состоялось богослужение.
Ян Кучинский, настоятель Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия:
Сын Божы Езус Хрыстус, слова Божае, якое стала целам, прыйшло ў гэты свет, каб прынесці ўсім супакой, мір, дабрату, любоў, і таму менавіта на Божае нараджэнне, гэты агонь расходзіцца па ўсім свеце як сімвал.
Это очень важное событие для всей моей семьи, и поэтому этот свет, который принес Бог нам в этот мир, мы должны принести и каждый в свою семью, чтобы в нашей семье всегда тоже было светло, тепло.
Сегодня же Вифлеемский огонь торжественно внесли и в кафедральный костел в Минске. Уже завтра святое пламя будет доставлено в храмы Пинска и Витебска.