Вифлеемский огонь прибыл в гродненский Фарный костёл

Рождественский свет в каждый дом. Один из символов праздника – Вифлеемский огонь – добрался до Беларуси и озарил этим вечером Фарный костел в Гродно. Красивая традиция распространять «свет истинный» зародилась в 1986 году. С тех пор миллионы людей по всему миру приходят в храмы в преддверии рождества Христова, чтобы забрать в дом частичку живого огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главный католический храм Гродно пламя, зажженное от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады, внесли скауты. Зажечь свою свечу от благодатного огня может любой желающий. Многие верующие воспользовались этой возможностью в первые минуты. После торжественной церемонии передачи огня, в костеле состоялось богослужение.

Это очень важное событие для всей моей семьи, и поэтому этот свет, который принес Бог нам в этот мир, мы должны принести и каждый в свою семью, чтобы в нашей семье всегда тоже было светло, тепло.

Сегодня же Вифлеемский огонь торжественно внесли и в кафедральный костел в Минске. Уже завтра святое пламя будет доставлено в храмы Пинска и Витебска.