Блогер Голиков попробовал оценить аудиозаписи экс-силовика: «Почему раньше не обнародовал?»
Новости Беларуси. Основу антибелорусского мятежа составляют перебежчики и предатели. Один из таких – бывший военнослужащий спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но почему-то как на подбор все так называемые переобувшиеся оказываются нечистыми на руку людьми с очень мутной биографией.
Рубрика «Голиков» на СТВ. Бывшие сослуживцы Макара о том, что представляет из себя этот персонаж.
Алексей Голиков, блогер:
В сегодняшнем выпуске немного общей информации с вполне себе конкретными примерами. Дело в том, что с каждым днем во мне крепнет убеждение: все действия оппозиции извне и внутри есть следствие работы иностранных спецслужб по развалу нашей страны. Ни о каком патриотизме бело-красно-белых или заботе о народе не может быть и речи.
Подробнее в видеоматериале.
Алексей Голиков:
Вот, смотрите, в числе эффективных средств нанесения ущерба нашей экономике наряду с недобросовестной конкуренцией целенаправленная «черная» пропаганда в СМИ и распространение слухов. Заказные статьи в газетах, теле- и радиопередачи о якобы «критическом» положении в нашей стране охватывают весьма широкую аудиторию. Они быстро формируют негативное общественное мнение по отношению и к самой стране, и к ее руководству. Просто проанализируйте подборку TUT.by, «Нашай Нівы» и прочих ресурсов и сами во всем убедитесь.
Алексей Голиков:
Слухи же – это специфический вид информации, в нашем случае специально распространяемой для воздействия на групповое общественное сознание. Слухи представляют наибольшую опасность в критические для государства периоды его жизнедеятельности. Именно о них и пойдет речь в этом материале.
Распространение компрометирующих слухов с целью подрыва авторитета руководства представляет собой довольно сложную технологию. Она заключается в составлении и «запуске» целого блока слухов.
Алексей Голиков:
Пожалуй, к примерам. Помните, как все начиналось со слухов о том, что ваши голоса своровали, потом сожги бюллетени? Дальше были пытки, изнасилования дубинками, разрывы маток и много того, что не подтвердилось не то чтобы даже фактами, а даже фамилиями пострадавших.
Второй блок слухов более высокого уровня. Это когда псевдоэкономисты типа Ярослава Романчука и Сергея Чалого вещали о «вот-вот загнется» белорусская экономика, а она все стоит и стоит.
За ними шли политические болтуны типа Шрайбмана и Каца. Они уже раз в двадцатый чревовещают о падении «дыхтатуры и рэжыма», а они все тоже стоят и даже не чешутся.
Алексей Голиков:
На вершине айсберга по воздействию на общество стоят заявления людей, служивших режиму Лукашенко и вдруг ни с того ни с сего прозревших.
Помните чувачка, который якобы служил в эскадроне смерти и ликвидировал политических оппонентов Лукашенко? Он все время молчал, а когда понадобились деньги на ремонт колена, так чувство справедливости воспылало с новой силой. И он пошел к СМИ. Однако кроме шума эта история ничего не принесла. А предатель канул в Лету.
Алексей Голиков:
Очередной персонаж – Игорь Макар, бывший сотрудник отряда «Алмаз». Этот пошел дальше всех. Он публично заявил, что обладает достоверной информацией об убийствах Тарайковского и Павла Шеремета.
Вдобавок куча комментариев о преступной деятельности силовиков во время протестов, характеристике спецсредств и главное подтверждение о своей компетентности – аудиозапись высших чинов силового блока.
Кстати, суммарно к этому типу слухов можно добавить записи телефонных разговоров одной симпатичной женщины и успешного хоккеиста, а также разговор силовика с цитатой про «острокопытных».
Алексей Голиков:
Надо признать, что для обывателя, на которого, в принципе, и рассчитаны материалы, они действуют. Цель понятна – предложить обществу материалы о неких недоказанных преступлениях власти и сподвигнуть его на силовое свержение персоналий и государственного строя.
Я внимательно прослушиваю подобный контент и по мере возможности проверяю его на достоверность. Скажу честно, занятие весьма затруднительное, но логику и случай никто не отменял.
Алексей Голиков:
Попробуем логически оценить аудиозапись Макара. Сослуживцы Игоря говорят, что Макар, равно как и они, являлись рядовыми сотрудниками отряда, их участие в совещаниях такого уровня априори невозможно.
Ветеран спецподразделения «Алмаз»:
Никогда на каких-либо совещаниях сотрудники подобного статуса не присутствуют. Никогда. Единственный, кто мог присутствовать, это командир отряда, и то не всегда на каких-либо совещаниях серьезных по планированию каких-то крупных мероприятий.
Сейчас у нас получается так, что на какие-то совещания, оказывается, приглашали «дворника». Это, конечно, утрированно. На совет директоров в какую-нибудь организацию приглашают дворника – лучшего дворника, самого хорошего?
Алексей Голиков:
То есть по логике сам Игорь подобное записать не мог просто технически. И это может быть ложью номер раз. Второе. Вот как о техническом производстве подобного продукта отзывается его бывший коллега.
Ветеран спецподразделения «Алмаз»:
Вы представляете, какой это лохотрон? Есть программа, которую можно скачать бесплатно – имитация голоса. Ты наговариваешь туда свой голос, потом пишешь что-то, и этот голос твоим голосом говорит. Это бесплатная программа, которую можно скачать просто так: тыц – и всё.
Алексей Голиков:
Давайте предположим, что запись действительно реальная. Но тогда возникает вопрос: а почему же Макар раньше не обнародовал это произведение искусств? Почему именно в момент, когда средства по борьбе с режимом Лукашенко на исходе?
Ответ и на этот вопрос дает его бывший коллега – о возможной вербовке в Литве.
Ветеран спецподразделения «Алмаз»:
Макар в Литве был заключен под стражу, его арестовали. Основание – какие-то финансовые махинации. За финансовые махинации слишком быстро не отпускают. Полагаю, что он был завербован какими-то специальными службами местными. И ввиду того, что между ними была достигнута договоренность, его теперь используют, понимаете?
– Пришелся к месту?
– Совершенно верно.
Алексей Голиков:
Поступок Макара по времени его сослуживцем обоснован логически. Но мы идем дальше. Чем больше описания морально-деловых качеств и исторического следа по службе Макара, тем меньше вероятность ошибки в выводах.
Начнем с того, что в «Алмаз» Макар попал не по превосходности или конкурентности, а по блату.
Ветеран спецподразделения «Алмаз»:
Он понравился Наумову на соревнованиях. Наумов был тогда командиром отряда, он его к себе пригласил. Макар пришел из гродненского ОМОНа.
Алексей Голиков:
Краповый берет Макару тоже достался незаслуженно.
Ветеран спецподразделения «Алмаз»:
Ни разу Макар не поучаствовал в мероприятиях, в которых было оказано преступниками вооруженное сопротивление. Ни разу.
Алексей Голиков:
Из «Алмаза» борец за справедливость вылетел за любовь, как у вороны, к блестящим вещам. Такой вот себе барахольщик.
Ветеран спецподразделения «Алмаз»:
Блестящие предметы: ему нравились крутые автомобили, красивая одежда. В моем понимании настоящий сотрудник не должен блестеть на улице, чтобы на него все оборачивались.
Алексей Голиков:
История дружбы с Козулиным тоже началась сомнительно. Макар «подкатил» к дочери Козулина Юлии и втерся в доверие ее отца.
Ветеран спецподразделения «Алмаз»:
Изначально Макар замутил с дочерью – Юлией Козулиной. Вышел у них роман, любовь. Но потом, как показалось всем нам со стороны, это был просто такой красивый подкат к Козулину.
Алексей Голиков:
Впрочем, это всего лишь несколько нестыковок в биографии Макара. Он говорит о себе одно, а сослуживцы – несколько другое.