Блогер Голиков попробовал оценить аудиозаписи экс-силовика: «Почему раньше не обнародовал?»

Новости Беларуси. Основу антибелорусского мятежа составляют перебежчики и предатели. Один из таких – бывший военнослужащий спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но почему-то как на подбор все так называемые переобувшиеся оказываются нечистыми на руку людьми с очень мутной биографией. Рубрика «Голиков» на СТВ. Бывшие сослуживцы Макара о том, что представляет из себя этот персонаж.

Алексей Голиков, блогер:

В сегодняшнем выпуске немного общей информации с вполне себе конкретными примерами. Дело в том, что с каждым днем во мне крепнет убеждение: все действия оппозиции извне и внутри есть следствие работы иностранных спецслужб по развалу нашей страны. Ни о каком патриотизме бело-красно-белых или заботе о народе не может быть и речи. Подробнее в видеоматериале. Алексей Голиков:

Вот, смотрите, в числе эффективных средств нанесения ущерба нашей экономике наряду с недобросовестной конкуренцией целенаправленная «черная» пропаганда в СМИ и распространение слухов. Заказные статьи в газетах, теле- и радиопередачи о якобы «критическом» положении в нашей стране охватывают весьма широкую аудиторию. Они быстро формируют негативное общественное мнение по отношению и к самой стране, и к ее руководству. Просто проанализируйте подборку TUT.by, «Нашай Нівы» и прочих ресурсов и сами во всем убедитесь. Алексей Голиков:

Слухи же – это специфический вид информации, в нашем случае специально распространяемой для воздействия на групповое общественное сознание. Слухи представляют наибольшую опасность в критические для государства периоды его жизнедеятельности. Именно о них и пойдет речь в этом материале. Распространение компрометирующих слухов с целью подрыва авторитета руководства представляет собой довольно сложную технологию. Она заключается в составлении и «запуске» целого блока слухов. Алексей Голиков:

Пожалуй, к примерам. Помните, как все начиналось со слухов о том, что ваши голоса своровали, потом сожги бюллетени? Дальше были пытки, изнасилования дубинками, разрывы маток и много того, что не подтвердилось не то чтобы даже фактами, а даже фамилиями пострадавших. Второй блок слухов более высокого уровня. Это когда псевдоэкономисты типа Ярослава Романчука и Сергея Чалого вещали о «вот-вот загнется» белорусская экономика, а она все стоит и стоит.

За ними шли политические болтуны типа Шрайбмана и Каца. Они уже раз в двадцатый чревовещают о падении «дыхтатуры и рэжыма», а они все тоже стоят и даже не чешутся. Алексей Голиков:

На вершине айсберга по воздействию на общество стоят заявления людей, служивших режиму Лукашенко и вдруг ни с того ни с сего прозревших.

Помните чувачка, который якобы служил в эскадроне смерти и ликвидировал политических оппонентов Лукашенко? Он все время молчал, а когда понадобились деньги на ремонт колена, так чувство справедливости воспылало с новой силой. И он пошел к СМИ. Однако кроме шума эта история ничего не принесла. А предатель канул в Лету. Алексей Голиков:

Очередной персонаж – Игорь Макар, бывший сотрудник отряда «Алмаз». Этот пошел дальше всех. Он публично заявил, что обладает достоверной информацией об убийствах Тарайковского и Павла Шеремета.

Вдобавок куча комментариев о преступной деятельности силовиков во время протестов, характеристике спецсредств и главное подтверждение о своей компетентности – аудиозапись высших чинов силового блока.

Кстати, суммарно к этому типу слухов можно добавить записи телефонных разговоров одной симпатичной женщины и успешного хоккеиста, а также разговор силовика с цитатой про «острокопытных».

Алексей Голиков:

Надо признать, что для обывателя, на которого, в принципе, и рассчитаны материалы, они действуют. Цель понятна – предложить обществу материалы о неких недоказанных преступлениях власти и сподвигнуть его на силовое свержение персоналий и государственного строя. Я внимательно прослушиваю подобный контент и по мере возможности проверяю его на достоверность. Скажу честно, занятие весьма затруднительное, но логику и случай никто не отменял. Алексей Голиков:

Попробуем логически оценить аудиозапись Макара. Сослуживцы Игоря говорят, что Макар, равно как и они, являлись рядовыми сотрудниками отряда, их участие в совещаниях такого уровня априори невозможно.

Ветеран спецподразделения «Алмаз»:

Никогда на каких-либо совещаниях сотрудники подобного статуса не присутствуют. Никогда. Единственный, кто мог присутствовать, это командир отряда, и то не всегда на каких-либо совещаниях серьезных по планированию каких-то крупных мероприятий. Сейчас у нас получается так, что на какие-то совещания, оказывается, приглашали «дворника». Это, конечно, утрированно. На совет директоров в какую-нибудь организацию приглашают дворника – лучшего дворника, самого хорошего? Алексей Голиков:

То есть по логике сам Игорь подобное записать не мог просто технически. И это может быть ложью номер раз. Второе. Вот как о техническом производстве подобного продукта отзывается его бывший коллега. Ветеран спецподразделения «Алмаз»:

Вы представляете, какой это лохотрон? Есть программа, которую можно скачать бесплатно – имитация голоса. Ты наговариваешь туда свой голос, потом пишешь что-то, и этот голос твоим голосом говорит. Это бесплатная программа, которую можно скачать просто так: тыц – и всё.

Алексей Голиков:

Давайте предположим, что запись действительно реальная. Но тогда возникает вопрос: а почему же Макар раньше не обнародовал это произведение искусств? Почему именно в момент, когда средства по борьбе с режимом Лукашенко на исходе? Ответ и на этот вопрос дает его бывший коллега – о возможной вербовке в Литве. Ветеран спецподразделения «Алмаз»:

Макар в Литве был заключен под стражу, его арестовали. Основание – какие-то финансовые махинации. За финансовые махинации слишком быстро не отпускают. Полагаю, что он был завербован какими-то специальными службами местными. И ввиду того, что между ними была достигнута договоренность, его теперь используют, понимаете? – Пришелся к месту? – Совершенно верно. Алексей Голиков:

Поступок Макара по времени его сослуживцем обоснован логически. Но мы идем дальше. Чем больше описания морально-деловых качеств и исторического следа по службе Макара, тем меньше вероятность ошибки в выводах. Начнем с того, что в «Алмаз» Макар попал не по превосходности или конкурентности, а по блату. Ветеран спецподразделения «Алмаз»:

Он понравился Наумову на соревнованиях. Наумов был тогда командиром отряда, он его к себе пригласил. Макар пришел из гродненского ОМОНа.