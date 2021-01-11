Алексей Голиков: «Признаюсь честно, каждый выход в эфир для меня связан с внутренней борьбой и самокритикой»

Новости Беларуси. Журналистика давно превратилась в средство манипуляции населением. В первую очередь это касается так называемых независимых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На самом же деле они финансируются из-за рубежа и выполняют заказы иностранных спецслужб и правительств. О какой тогда независимости идет речь? В то же время они нарушают белорусское законодательство, прямо координируя протесты, разжигая в обществе ненависть и злобу. Алексей Голиков. Авторская рубрика. Журналистика вне закона.

Алексей Голиков, блогер:

Право на личное мнение гражданину гарантировано законом, и государство сочло нужным мнение блогера Голикова представить обществу. Признаюсь честно, каждый выход в эфир для меня связан с внутренней борьбой и самокритикой. Во мне борются два человека. Один говорит: «Алексей, нужно говорить дипломатично и грамотно. Стремись быть примерным журналистом!» Второй сопротивляется: «Никакой дипломатии. Посмотри на коллегу, пропагандиста Азаренка, и жестко называй вещи своими именами, вплетай диалект, используй просторечные слова. Будь ближе к народу». Мне кажется, это внутренняя дилемма каждого журналиста. Григорий Азарёнок: под плотным покровительством западных спецслужб в Польше Павел Латушко занимается кознями против нашей страны Алексей Голиков:

В этом выпуске предлагаю дилемму этических правил журналиста рассмотреть вместе с вами. Журналист в первую очередь – это человек со своим набором морально-деловых качеств. Его работа заключается в объективном освещении событий. Можете применить слово «разъяснение». Язык журналиста определяется стилем, жанром и целью. Новости транслируются сухим, неэмоциональным языком без экспрессии. Зритель должен получить максимум информации без примеси личной составляющей журналиста-транслятора. Именно поэтому ведущие новостных программ обязаны выдерживать спокойный стиль в одежде, косметике и языке изложения. Зритель должен запомнить информацию, а не цвет помады у ведущей или размер ее груди. В его памяти должно отложиться событие, а не смачная фраза ведущего. Алексей Голиков:

В противном случае в обществе работника пера и микрофона называют пропагандистом. Слово то в принципе не оскорбительное, но значительная часть общества склонна понимать пропаганду как распространение определенной подборки информации для манипуляции общественным сознанием. Один пример. Не средство массовой информации TUT.BY регулярно и систематично транслирует эпизоды единичных выходов белорусов с бело-красно-белой символикой. Два человека, три, пять, в лесу, за гаражами – неважно. Главное, показать мировому сообществу и самим белорусам, что у нас в стране неспокойно, люди протестуют, а власть диктатуры использует репрессии в отношении мирных граждан, имеющих право на мирный протест. На самом деле власть очистила нашу страну от негосударственной символики, пресекла нарушения закона, и жизнь в стране возвращается на круги своя. Алексей Голиков:

Почему подборку материалов TUT.BY я убежденно считаю манипуляцией общественным сознанием, что есть пропаганда? Во-первых, шествий, митингов и перекрытий дорог уже не наблюдается. Во-вторых, единичные видеофрагменты отражают до десяти участников с негосударственной символикой.

В-третьих, все, что писали на этом ресурсе об избиениях, пытках и нечеловеческом отношении силовиков, оказалось мифом. Вышел материал о том, как нарушители закона встречали Новый год на Окрестина. Начнем с оптимистичного названия «Попасть «на сутки» в последние дни года – большая удача».

Алексей Голиков:

Цитата: «31-го к нам зашел представитель администрации ЦИП. Поздравил с Новым годом и выразил надежду, что раз проводить праздники за решеткой не очень приятно, то в следующем году мы не увидимся. Все его пожелания и последующая теплая речь скорее выглядели как предупреждение, чем поздравление, – улыбается Павел. – А еще в этот день, ближе к девяти вечера, нам отдали передачи. Мы организовали праздничный стол, поели и в 22.00, как я и предполагал, отправились по нарам». Алексей Голиков:

Еще одна цитата: «Свою хату девушки решили украсить. Из белых салфеток руками «вырезали» снежинки и с помощью мыльной воды приклеили их на стены. Из пустой бутылки и газет смастерили елку. Причем «иголки» цепляли на скотч, державший на пакетах с передачами листики с их фамилиями. «Возможности сделать макияж у нас не было, поэтому чтобы привести лицо в порядок, я организовала мастер-класс по лимфодренажному массажу, – продолжает собеседница. – Без причесок тоже не остались. Заплели друг другу колоски, корзиночки, косы».

Подобным восторгом о жизни в ИВС пропитан весь материал Екатерины Пантелеевой. Возникает закономерный вопрос: а куда же подевались те садисты, которые насиловали дубинками, уродовали и изувечивали мирных белорусов? А их не было. Корреспондентка просто написала правду, как есть, а не как нужно. Кстати, информация о бодрости духа и хорошем настроении Бабарико и компании регулярно проскакивает на TUT.BY. Диссонанс, не правда ли? Алексей Голиков:

На фоне изложенного рассказы Хижинковой о клопах выглядят, мягко говоря, измышлениями и имеют все признаки пропаганды. Эти эмоции и Запад, и наше руководство страны, и весь народ понимают и не обращают особого внимания. Выглядит все это неубедительно. Смотрите, малую часть антигосударственной пропаганды TUT.BY я изложил достаточно корректным языком. Языком, который еще один ресурс назвал «языком враждебности» и, в принципе, все понятно, но не заходит – нет вкуса эмоций.