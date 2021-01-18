Онкологи, калийщики и скульптор. Александр Лукашенко подписал указ о присуждении госпремий

Новости Беларуси. Врачи-онкологи, калийщики и автор скульптурного монумента в Тростенце. Александр Лукашенко присудил государственные премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Врачи-онкологи, калийщики и автор скульптурного монумента в Тростенце. Александр Лукашенко присудил государственные премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, среди сотрудников калийной сферы – генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый и ряд других работников предприятия. Коллектив удостоен награды за развитие горнодобывающего дела и использование в этом передовых технологий.
За цикл работ о новых методах лечения и диагностики онкологических заболеваний премий удостоена и группа врачей РНПЦ имени Александрова. За последнее время в стране кардинально улучшены показатели в борьбе с онкологией, что позволило снизить число летальных исходов.
В области литературы, искусства и архитектуры премия присуждена Константину Костюченко как автору монумента «Врата памяти» в мемориале «Тростенец».