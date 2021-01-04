Алексей Голиков: «Мы должны отставить в сторону личные обиды и разделение на ябатек и змагаров»

Новости Беларуси. Деньги или свобода? Так принято рассуждать у так называемых лидеров мнений оппозиции. И в этом определенно много лукавства. Поскольку все они бросились в мятеж исключительно за длинным рублем, а точнее долларом. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ Блогер Алексей Голиков в очередном выпуске авторской рубрики расскажет свою версию мотивов поступков тех, кто встал на путь беззакония.

Алексей Голиков, блогер:

Большинство белорусов знают пословицу «кашу маслом не испортишь». Чем больше в каше масла, тем вкуснее. Однако события, происходящие не только в Беларуси, но и в мире, лично у меня вызывают большие вопросы к тому, что принято называть народной мудростью.

Юрий Караев:

По пословице «лучшее – враг хорошего» я рассуждаю так... Алексей Голиков:

Маленький диссонанс, не правда ли? С одной стороны, в кашу хочется масла побольше, с другой – прямой намек, что при избытке масло может пойти носом. Автолюбители меня поймут: если в двигателе масла на щупе ниже метки, то мотор непременно выйдет из строя; если больше, то последствия тоже не порадуют. Алексей Голиков:

Мысли на озвученную тему пришли ко мне в глубокой новогодней ночи на мягкой кровати. Я повернулся на бок, и мой нос уткнулся в мягкую, теплую подушку. Под боком оказалась забытая детьми жесткая елочная игрушка, которая острым краем впилась мне в бок. На контрасте мягкости подушки и дискомфорта от игрушки не к месту я задумался: а как себя ощущает человек, лежащий на тюремных нарах и вкушающий казенный хлеб? Например, привыкший к комфорту, упитанный Виктор Бабарико. Или едва ли имевший в чем-либо недостаток Сергей Тихановский. И не только они. Я проснулся окончательно, сел и задумался. Дискомфорт, который сейчас ощущают невероятные – это недостаток масла или все-таки масло пошло носом? Алексей Голиков:

Как бы сейчас встречали Новый год различные невероятные, если бы не полезли в революционный хоровод за тем самым маслом под жирным названием «власть»? История сослагательных наклонений не терпит, но в качестве постновогоднего синдрома… Почему бы и нет? Тихановская осталась бы домохозяйкой и жарила котлеты в собственное удовольствие. Ейный супруг снимал бы спокойно рекламу, а по вечерам кушал эти самые котлеты. Их дети не получили бы психологическую травму на всю жизнь, никто не сел бы в тюрьму и не бежал бы из страны. Все было бы хорошо.

Алексей Голиков:

Латушко остался бы при своей должности со своим огромным кабинетом и, как уже неоднократно сообщалось, с самыми дорогими на рынке сейфом и кофемашиной. Может и не самыми, свечку не держал, но точно весьма добротными. И жил бы в собственном доме, а не бомжевал по Европе. Продолжал бы руководить театром, исправно получал зарплату. И у него все было бы хорошо. Вот с Цепкало не все так однозначно, учитывая, какие интересные документики всплыли перед выборами. Ему скорее всего пришлось бы присесть, причем даже неожиданно. Документы могли бы, конечно, и не всплыть, если бы он чуть-чуть скромнее себя вел, но поручиться в таком деле точно нельзя. Статьи там с конфискацией, и вполне возможно, что благодаря революции он хотя бы на свободе остался. С ним непонятно – зря полез или нет. Но учитывая, как долго один бизнесмен безуспешно пытался его клевать, лично мне кажется, что полез зря. Алексей Голиков:

Зато с Бабарико все понятно. Сел бы он в любом случае, совершенно независимо от революции. За масштабы и суммы, представленные по телевидению, никаких шансов все это замять у него не было. И Эдуард, его сын, будучи в это все вовлеченным, попал бы точно так же. Для них революция вообще ничего не поменяла. Колесникова каталась бы по всея Европе с концертами, играла бы на своей флейте, а может быть и на чужой, но суть не в этом. Вела бы культурные проекты, курировала выставки или чем она там в свободное от концертов время занималась. Ей бы не пришлось прыгать на ходу из машины, гулять по уголовным делам, ожидать суда и вообще переживать весь этот дикий дискомфорт. Ресторатор Прокопьев все еще бы бегал по инвесторам – перезанять, чтобы переотдать, вел бы свои проекты, занимался ресторанами, был бы звездой общепита и в целом жил бы вполне себе хорошо. Ему бы не пришлось выставлять себя на посмешище идиотскими вызовами на дуэль, снимать загадочные ролики и вещать разную дичь. И ему ничего хорошего революция не принесла.

Алексей Голиков:

Ну а всем пошедшим поскакать и получившим за это некие наказания однозначно стало только хуже. Люди посидели на сутках, получили штрафы, потеряли работу, на кого-то завели уголовные дела, кто-то подался в беженцы и теперь разводит тараканов. Вот как-то так… Никому из участников революция ничего хорошего не принесла. С другой стороны, все кто хотели перемен и на свою голову их искали, желаемое получили. Революция не щадит своих детей, и Цой в этом совершенно не виноват. Из всего описанного логично прийти к выводу, что и без того катавшимся как сыр в масле то самое масло пошло носом. Алексей Голиков:

Предлагаю сформулированный вывод подвергнуть критике. Предположим, соискатели счастья руководствовались изречением «не хлебом единым». Предположим, их интересовали некие свободы и права, проще говоря, чалавечая годнасць. Но, к сожалению, это не так. Серия информационных ударов в предвыборную кампанию блогером Тихановским и иже подобными была направлена на кажущийся им низкий уровень жизни народа и отсутствие возможности заработать больше. Алексей Голиков:

Во имя критического анализа приведу еще одно изречение: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Не подобное ли произошло с нашими авантюристами и искателями лучшей жизни? Однако, во-первых, авторство озвученного изречения принадлежит не мне. Во-вторых, все сказанное в равной степени относится к каждому из нас, в том числе и ко мне. Ну, а в-третьих… В-третьих, независимо от нашего мировоззрения, рассматривая ситуацию с максимально различных позиций через призму разных взглядов, мы имеем возможность построить достоверную, последовательную и логичную цепь причин и следствий. Только подвергая сомнению и оценке происходящее в нашей стране, мы можем прийти к правильным выводам и выработать верное решение. Решение, которое поможет нам сохранить человеческий облик, государство и нацию.

Алексей Голиков:

Всебелорусское народное собрание и Год народного единства – два инструмента как выход из затруднительного положения предложены белорусскому народу во благо. Мы должны сесть за один стол, стол переговоров. Мы должны отставить в сторону личные обиды и разделение на ябатек и змагаров. У нас нет другого выхода, кроме как договориться, как жить дальше. Не договоримся – нас разделят на части, и белорусская нация прекратит существование. Беларусь как государство исчезнет с политической карты мира. Алексей Голиков:

Все, что я озвучил, для кого-то серьезно, для кого-то сложно и непонятно, но я не стращаю. Я хочу донести опасность потери и переоценки приоритетов простыми словами каждому зрителю телеканала СТВ. Попробую словами из письма одной женщины. Я блогер, мне можно. Алексей Голиков:

Ну, здравствуй, Дед!

Пишу тебе нечасто…

Ты много разных писем получал.

Не отниму я времени напрасно,

Там у тебя и без меня аврал.

Не попрошу ни Bentley, ни Armani

И даже Apple не нужно мне дарить…

А можно я к тебе залезу в сани

И до рассвета буду говорить

О том, чего хотелось в жизни этой?

Хотелось много… Помнишь в 25,

Просила кольца, шубы и браслеты,

И в отпуск на Мальдивы улетать?

А в 27 хотелось мне карьеру,

Чтоб без проблем и сразу же на взлет.

А кто в подарках нынче знает меру?

Ты бровь не хмурь, тебе же не идет.

А помнишь в 30? Помнишь эти планы? Огромный дом и баня во дворе…

Не бойся, я просить опять не стану,

Как я просила в прошлом декабре.