Алексей Голиков: «Мы должны отставить в сторону личные обиды и разделение на ябатек и змагаров»
Новости Беларуси. Деньги или свобода? Так принято рассуждать у так называемых лидеров мнений оппозиции. И в этом определенно много лукавства. Поскольку все они бросились в мятеж исключительно за длинным рублем, а точнее долларом. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ
Блогер Алексей Голиков в очередном выпуске авторской рубрики расскажет свою версию мотивов поступков тех, кто встал на путь беззакония.
Алексей Голиков, блогер:
Большинство белорусов знают пословицу «кашу маслом не испортишь». Чем больше в каше масла, тем вкуснее. Однако события, происходящие не только в Беларуси, но и в мире, лично у меня вызывают большие вопросы к тому, что принято называть народной мудростью.
Юрий Караев:
По пословице «лучшее – враг хорошего» я рассуждаю так...
Алексей Голиков:
Маленький диссонанс, не правда ли? С одной стороны, в кашу хочется масла побольше, с другой – прямой намек, что при избытке масло может пойти носом. Автолюбители меня поймут: если в двигателе масла на щупе ниже метки, то мотор непременно выйдет из строя; если больше, то последствия тоже не порадуют.
Алексей Голиков:
Мысли на озвученную тему пришли ко мне в глубокой новогодней ночи на мягкой кровати. Я повернулся на бок, и мой нос уткнулся в мягкую, теплую подушку. Под боком оказалась забытая детьми жесткая елочная игрушка, которая острым краем впилась мне в бок. На контрасте мягкости подушки и дискомфорта от игрушки не к месту я задумался: а как себя ощущает человек, лежащий на тюремных нарах и вкушающий казенный хлеб? Например, привыкший к комфорту, упитанный Виктор Бабарико. Или едва ли имевший в чем-либо недостаток Сергей Тихановский. И не только они.
Я проснулся окончательно, сел и задумался. Дискомфорт, который сейчас ощущают невероятные – это недостаток масла или все-таки масло пошло носом?
Алексей Голиков:
Как бы сейчас встречали Новый год различные невероятные, если бы не полезли в революционный хоровод за тем самым маслом под жирным названием «власть»? История сослагательных наклонений не терпит, но в качестве постновогоднего синдрома… Почему бы и нет?
Тихановская осталась бы домохозяйкой и жарила котлеты в собственное удовольствие. Ейный супруг снимал бы спокойно рекламу, а по вечерам кушал эти самые котлеты. Их дети не получили бы психологическую травму на всю жизнь, никто не сел бы в тюрьму и не бежал бы из страны. Все было бы хорошо.
Алексей Голиков:
Латушко остался бы при своей должности со своим огромным кабинетом и, как уже неоднократно сообщалось, с самыми дорогими на рынке сейфом и кофемашиной. Может и не самыми, свечку не держал, но точно весьма добротными. И жил бы в собственном доме, а не бомжевал по Европе. Продолжал бы руководить театром, исправно получал зарплату. И у него все было бы хорошо.
Вот с Цепкало не все так однозначно, учитывая, какие интересные документики всплыли перед выборами. Ему скорее всего пришлось бы присесть, причем даже неожиданно. Документы могли бы, конечно, и не всплыть, если бы он чуть-чуть скромнее себя вел, но поручиться в таком деле точно нельзя. Статьи там с конфискацией, и вполне возможно, что благодаря революции он хотя бы на свободе остался. С ним непонятно – зря полез или нет. Но учитывая, как долго один бизнесмен безуспешно пытался его клевать, лично мне кажется, что полез зря.
Алексей Голиков:
Зато с Бабарико все понятно. Сел бы он в любом случае, совершенно независимо от революции. За масштабы и суммы, представленные по телевидению, никаких шансов все это замять у него не было. И Эдуард, его сын, будучи в это все вовлеченным, попал бы точно так же. Для них революция вообще ничего не поменяла.
Колесникова каталась бы по всея Европе с концертами, играла бы на своей флейте, а может быть и на чужой, но суть не в этом. Вела бы культурные проекты, курировала выставки или чем она там в свободное от концертов время занималась. Ей бы не пришлось прыгать на ходу из машины, гулять по уголовным делам, ожидать суда и вообще переживать весь этот дикий дискомфорт.
Ресторатор Прокопьев все еще бы бегал по инвесторам – перезанять, чтобы переотдать, вел бы свои проекты, занимался ресторанами, был бы звездой общепита и в целом жил бы вполне себе хорошо. Ему бы не пришлось выставлять себя на посмешище идиотскими вызовами на дуэль, снимать загадочные ролики и вещать разную дичь. И ему ничего хорошего революция не принесла.
Алексей Голиков:
Ну а всем пошедшим поскакать и получившим за это некие наказания однозначно стало только хуже. Люди посидели на сутках, получили штрафы, потеряли работу, на кого-то завели уголовные дела, кто-то подался в беженцы и теперь разводит тараканов.
Вот как-то так… Никому из участников революция ничего хорошего не принесла. С другой стороны, все кто хотели перемен и на свою голову их искали, желаемое получили. Революция не щадит своих детей, и Цой в этом совершенно не виноват.
Из всего описанного логично прийти к выводу, что и без того катавшимся как сыр в масле то самое масло пошло носом.
Алексей Голиков:
Предлагаю сформулированный вывод подвергнуть критике. Предположим, соискатели счастья руководствовались изречением «не хлебом единым». Предположим, их интересовали некие свободы и права, проще говоря, чалавечая годнасць. Но, к сожалению, это не так. Серия информационных ударов в предвыборную кампанию блогером Тихановским и иже подобными была направлена на кажущийся им низкий уровень жизни народа и отсутствие возможности заработать больше.
Алексей Голиков:
Во имя критического анализа приведу еще одно изречение: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Не подобное ли произошло с нашими авантюристами и искателями лучшей жизни?
Однако, во-первых, авторство озвученного изречения принадлежит не мне. Во-вторых, все сказанное в равной степени относится к каждому из нас, в том числе и ко мне. Ну, а в-третьих… В-третьих, независимо от нашего мировоззрения, рассматривая ситуацию с максимально различных позиций через призму разных взглядов, мы имеем возможность построить достоверную, последовательную и логичную цепь причин и следствий. Только подвергая сомнению и оценке происходящее в нашей стране, мы можем прийти к правильным выводам и выработать верное решение. Решение, которое поможет нам сохранить человеческий облик, государство и нацию.
Алексей Голиков:
Всебелорусское народное собрание и Год народного единства – два инструмента как выход из затруднительного положения предложены белорусскому народу во благо. Мы должны сесть за один стол, стол переговоров. Мы должны отставить в сторону личные обиды и разделение на ябатек и змагаров. У нас нет другого выхода, кроме как договориться, как жить дальше. Не договоримся – нас разделят на части, и белорусская нация прекратит существование. Беларусь как государство исчезнет с политической карты мира.
Алексей Голиков:
Все, что я озвучил, для кого-то серьезно, для кого-то сложно и непонятно, но я не стращаю. Я хочу донести опасность потери и переоценки приоритетов простыми словами каждому зрителю телеканала СТВ. Попробую словами из письма одной женщины. Я блогер, мне можно.
Алексей Голиков:
Ну, здравствуй, Дед!
Пишу тебе нечасто…
Ты много разных писем получал.
Не отниму я времени напрасно,
Там у тебя и без меня аврал.
Не попрошу ни Bentley, ни Armani
И даже Apple не нужно мне дарить…
А можно я к тебе залезу в сани
И до рассвета буду говорить
О том, чего хотелось в жизни этой?
Хотелось много… Помнишь в 25,
Просила кольца, шубы и браслеты,
И в отпуск на Мальдивы улетать?
А в 27 хотелось мне карьеру,
Чтоб без проблем и сразу же на взлет.
А кто в подарках нынче знает меру?
Ты бровь не хмурь, тебе же не идет.
А помнишь в 30? Помнишь эти планы? Огромный дом и баня во дворе…
Не бойся, я просить опять не стану,
Как я просила в прошлом декабре.
Ты знаешь… Не хочу я на Мальдивы,
Да и в Armani некуда ходить…
Ты сделай так, чтоб не померзли сливы?
Я их старалась потеплей укрыть,
Но ты же знаешь русские морозы.
Померзнут – значит в том твоя вина.
Я в палисадник посадила розы,
Смотри, чтоб не погибла ни одна.
Не то чтоб я грешила на погоду,
Но полояльней можно хоть слегка?
Чтоб без дождей, без бурь и гололеда?
А видел во дворе снеговика?
Сама слепила!
Радостный и белый.
Старалась очень и спешила в срок.
Ты знаешь, я сказать тебе хотела…
А ты бы мне подарочек не мог…
Духи хочу! И платье! И помаду!
Шучу-шучу! Постой! Не убегай!
Ты знаешь, Дед, мне ничего не надо,
Ты только никого не забирай…
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