Виктор Хренин: на вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250

Кстати, на учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.

Они сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Подготовка войск к отражению возможной агрессии весьма актуальна. Вдоль наших границ постоянно дислоцируются подразделения НАТО, растет их количество. Постоянно проходят маневры.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Благодаря комплексному подходу к выполнению всех мероприятий, заложенных в планы, мы достигли определенных успехов. Основные направления, по которым происходили вопросы строительства, развития Вооруженных Сил, это были оргштатные мероприятия, это были мероприятия достижения той установленной численности, которая была поставлена главой государства.

За прошедшую пятилетку на вооружение принято более 450 образцов вооружения, военной и специальной техники, капитально отремонтировано или модернизировано более 250 образцов, что позволяет нам говорить о том, что индикатор, такой как состояние Вооруженных Сил, удельный вес современных образцов техники, находится на неплохом уровне.

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