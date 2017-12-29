Сгорел дом или нужны деньги на лечение: куда обращаться за матпомощью?

Новости Беларуси. Где искать помощи в случае сложной жизненной ситуации, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

К сожалению, никто из нас не застрахован от каких-то неприятных событий в жизни. Кто-то из-за пожара остался без крыши над головой. А кому-то, предположим, срочно нужны деньги на лечение. Если такое происходит, что делать? Куда бежать?

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Есть, так скажем, проторенные тропы, которые прописаны в нормативных законодательных актах. Каждый знает, где находится администрация района и, конечно же, можно обратиться за адресной социальной помощью. Многие благотворительные организации сегодня стали сотрудничать, в том числе, и с приходами.

Будь то белорусская православная церковь или католическая.

Не все знают адреса благотворительных фондов и организаций, куда сразу побежать.