Прямой эфир

Сгорел дом или нужны деньги на лечение: куда обращаться за матпомощью?

29 декабря 2017 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где искать помощи в случае сложной жизненной ситуации, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
К сожалению, никто из нас не застрахован от каких-то неприятных событий в жизни. Кто-то из-за пожара остался без крыши над головой. А кому-то, предположим, срочно нужны деньги на лечение. Если такое происходит, что делать? Куда бежать?

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Есть, так скажем, проторенные тропы, которые прописаны в нормативных законодательных актах. Каждый знает, где находится администрация района и, конечно же, можно обратиться за адресной социальной помощью. Многие благотворительные организации сегодня стали сотрудничать, в том числе, и с приходами.

Будь то белорусская православная церковь или католическая.

Не все знают адреса благотворительных фондов и организаций, куда сразу побежать. 

Благотворительность: «Открытый разговор»

# общество # Социальная помощь # Ольга Мычко

Другие новости рубрики

Все новости
Благотворительность: «Открытый разговор»
29 декабря 2017 15:32

Благотворительность: «Открытый разговор»

Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра
29 декабря 2017 15:01

Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра

Ученым-бюджетникам повысили тарифные оклады в Беларуси
29 декабря 2017 14:18

Ученым-бюджетникам повысили тарифные оклады в Беларуси