Как стать волонтёром Красного Креста в Беларуси?

Новости Беларуси. Что нужно сделать, чтобы попасть добровольцем в благотворительную организацию, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

У нас на сайте есть специальная анкета, которую можно заполнить.

Таких анкет у нас в месяц до 30 приходит.

Где чётко написано, во-первых, зачем тебе быть волонтёром. То есть, определить твой социальный позыв – что тебя сюда ведёт. Потому что направлений деятельности, действительно, много.