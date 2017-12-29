Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ: семь тяжеловесов показали, на что способны

Новости Беларуси. Минский тракторный завод подготовил флешмоб в преддверии Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 декабря поздно вечером территория у проходной предприятия больше напоминала сценическую площадку.

Семь тяжеловесов-тракторов, среди которых и самые крупные – BELARUS – в очередной раз доказали, что способны покорить еще и вершины танцевального искусства. А то, как виртуозно на этих кадрах машины выполняют фигуры, говорит о том, что за рулем – мастера своего дела. В их руках тракторы кажутся послушными и грациозными.