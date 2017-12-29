«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор

Николай Воднев, лесник Вендрожского лесничества:

Огонь был страшной силы. Даже беседка обгорела, хотя до дома далековато была. Осталась у нас от старого дома вот куча кирпича битого



Николай Воднев не любит вспоминать события начала года. Тогда из-за небольшой печной искры его семья потеряла дом.

Сгорело всё.

Николай перевёз жену и троих детей к родственникам, а сам каждый день по чуть-чуть приближает новоселье. На месте прежнего дома с нуля строит новый.



Николай Воднев:

Конечно сам бы я с такой бедой не справился, это не осилил.

Мне была оказана сильно большая поддержка.

Материальная и моральная. Большое спасибо всем за это.

На первых порах семье помогли коллеги по работе и соседи – собирали деньги, приносили продукты питания, одежду. Подключились профсоюзы и наниматель. На покупку стройматериалов Николай получил более 5 тысяч рублей в качестве материальной помощи.

Для этого пришлось изменить коллективный договор.



Фёдор Игнатович, председатель Могилёвской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

Случилась беда, вышли мы с такой инициативой, что нужно помочь человеку.

Руководитель пошел навстречу.

Мы внесли изменения и максимум, что мог наниматель дать, он максимум пострадавшему этому человеку дал.

Накануне Нового года на работу к папе пригласили детей.

Младшая Валя, правда, не пришла – в пять месяцев лучше быть дома с мамой. А старшие Алина с Тимуром с удовольствием угощаются за сладким столом и рассматривают свои новые игрушки.

Следующий Новый год семья Водневых будет встречать уже в своём доме.