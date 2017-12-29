«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор

Николай Воднев, лесник Вендрожского лесничества:
Огонь был страшной силы. Даже беседка обгорела, хотя до дома далековато была.
Осталась у нас от старого дома вот куча кирпича битого
Николай Воднев, лесник Вендрожского лесничества:
Огонь был страшной силы. Даже беседка обгорела, хотя до дома далековато была.
Осталась у нас от старого дома вот куча кирпича битого
Николай Воднев не любит вспоминать события начала года. Тогда из-за небольшой печной искры его семья потеряла дом.
Сгорело всё.
Николай перевёз жену и троих детей к родственникам, а сам каждый день по чуть-чуть приближает новоселье. На месте прежнего дома с нуля строит новый.
Николай Воднев:
Конечно сам бы я с такой бедой не справился, это не осилил.
Мне была оказана сильно большая поддержка.
Материальная и моральная. Большое спасибо всем за это.
На первых порах семье помогли коллеги по работе и соседи – собирали деньги, приносили продукты питания, одежду. Подключились профсоюзы и наниматель. На покупку стройматериалов Николай получил более 5 тысяч рублей в качестве материальной помощи.
Для этого пришлось изменить коллективный договор.
Фёдор Игнатович, председатель Могилёвской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:
Случилась беда, вышли мы с такой инициативой, что нужно помочь человеку.
Руководитель пошел навстречу.
Мы внесли изменения и максимум, что мог наниматель дать, он максимум пострадавшему этому человеку дал.
Накануне Нового года на работу к папе пригласили детей.
Младшая Валя, правда, не пришла – в пять месяцев лучше быть дома с мамой. А старшие Алина с Тимуром с удовольствием угощаются за сладким столом и рассматривают свои новые игрушки.
Следующий Новый год семья Водневых будет встречать уже в своём доме.
На новоселье позовут много гостей. Всех, кто не оставил их наедине с бедой.