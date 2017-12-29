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«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор

29 декабря 2017 15:32
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Николай Воднев, лесник Вендрожского лесничества:
Огонь был страшной силы. Даже беседка обгорела, хотя до дома далековато была.

Осталась у нас от старого дома вот куча кирпича битого

«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор-1


Николай Воднев не любит вспоминать события начала года. Тогда из-за небольшой печной искры его семья потеряла дом.

Сгорело всё.

«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор-4

Николай перевёз жену и троих детей к родственникам, а сам каждый день по чуть-чуть приближает новоселье. На месте прежнего дома с нуля строит новый.

Николай Воднев:
Конечно сам бы я с такой бедой не справился, это не осилил.

Мне была оказана сильно большая поддержка.

«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор-7

Материальная и моральная. Большое спасибо всем за это.
На первых порах семье помогли коллеги по работе и соседи – собирали деньги, приносили продукты питания, одежду. Подключились профсоюзы и наниматель. На покупку стройматериалов Николай получил более 5 тысяч рублей в качестве материальной помощи.

Для этого пришлось изменить коллективный договор.

«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор-10


Фёдор Игнатович, председатель Могилёвской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования: 
Случилась беда, вышли мы с такой инициативой, что нужно помочь человеку.

Руководитель пошел навстречу.

«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор-13

Мы внесли изменения и максимум, что мог наниматель дать, он максимум пострадавшему этому человеку дал.

Накануне Нового года на работу к папе пригласили детей.

«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор-16

Младшая Валя, правда, не пришла – в пять месяцев лучше быть дома с мамой. А старшие Алина с Тимуром с удовольствием угощаются за сладким столом и рассматривают свои новые игрушки.

Следующий Новый год семья Водневых будет встречать уже в своём доме.

«Огонь был страшный. Осталась от дома куча кирпича битого»: как ради одного лесника изменили колдоговор-19

На новоселье позовут много гостей. Всех, кто не оставил их наедине с бедой.

Благотворительность: «Открытый разговор»

# происшествия # Пожар в доме # Николай Воднев # Фёдор Игнатович

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