Прямой эфир

Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра

29 декабря 2017 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря почетных гостей встречали в детском хирургическом центре. Новогодние подарки маленьким пациентам привез министр здравоохранения Валерий Малашко.

Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра-1

Маленьким пациентам и родителям почетные гости пожелали крепкого здоровья. Ну а коллективу РНПЦ глава ведомства привез новое эндоскопическое оборудование.

Ежегодно в центре проводят тысячи сложнейших операций детям и младенцам. К примеру, здесь врачи корректируют редкие пороки сердца. Так, в 2017 году надежду на полноценную жизнь получили более 1000 маленьких пациентов.

Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра-3

Екатерина Сайчик:
Вот такие красивые подарки нам подарили. Нам очень приятно, что о нас помнят, что нас навещают. И хоть мы здесь в первый раз (надеюсь, и в последний раз здесь лежим), очень приятно получить такой подарок.

Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра-5

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Мы здесь не можем провести хоровод вокруг елки. Здесь достаточно сложно быть Деду Морозу со Снегурочкой, потому что дети все разные по возрасту, с разными ситуациями жизненными.

Медицинское оборудование, которое здесь находится, должно быть самым совершенным. Центр уже функционирует не один год. Понятно, что приходят новые методики лечения.

Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра-7

Тем временем, благотворительная акция «Наши дети» продолжается. В эти дни тысячи маленьких белорусов уже получили новогодние подарки.

# Новый год # Валерий Малашко

Другие новости рубрики

Все новости
Ученым-бюджетникам повысили тарифные оклады в Беларуси
29 декабря 2017 14:18

Ученым-бюджетникам повысили тарифные оклады в Беларуси

Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ: семь тяжеловесов показали, на что способны
29 декабря 2017 14:12

Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ: семь тяжеловесов показали, на что способны

Лукашенко: «Нам надо хотя бы 15 миллионов в Беларуси населения»
29 декабря 2017 11:58

Лукашенко: «Нам надо хотя бы 15 миллионов в Беларуси населения»