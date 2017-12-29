Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря почетных гостей встречали в детском хирургическом центре. Новогодние подарки маленьким пациентам привез министр здравоохранения Валерий Малашко.

Ежегодно в центре проводят тысячи сложнейших операций детям и младенцам. К примеру, здесь врачи корректируют редкие пороки сердца. Так, в 2017 году надежду на полноценную жизнь получили более 1000 маленьких пациентов.

Екатерина Сайчик: Вот такие красивые подарки нам подарили. Нам очень приятно, что о нас помнят, что нас навещают. И хоть мы здесь в первый раз (надеюсь, и в последний раз здесь лежим), очень приятно получить такой подарок.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы здесь не можем провести хоровод вокруг елки. Здесь достаточно сложно быть Деду Морозу со Снегурочкой, потому что дети все разные по возрасту, с разными ситуациями жизненными.

Медицинское оборудование, которое здесь находится, должно быть самым совершенным. Центр уже функционирует не один год. Понятно, что приходят новые методики лечения.