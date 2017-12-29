Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря почетных гостей встречали в детском хирургическом центре. Новогодние подарки маленьким пациентам привез министр здравоохранения Валерий Малашко.
Маленьким пациентам и родителям почетные гости пожелали крепкого здоровья. Ну а коллективу РНПЦ глава ведомства привез новое эндоскопическое оборудование.
Ежегодно в центре проводят тысячи сложнейших операций детям и младенцам. К примеру, здесь врачи корректируют редкие пороки сердца. Так, в 2017 году надежду на полноценную жизнь получили более 1000 маленьких пациентов.
Екатерина Сайчик:
Вот такие красивые подарки нам подарили. Нам очень приятно, что о нас помнят, что нас навещают. И хоть мы здесь в первый раз (надеюсь, и в последний раз здесь лежим), очень приятно получить такой подарок.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Мы здесь не можем провести хоровод вокруг елки. Здесь достаточно сложно быть Деду Морозу со Снегурочкой, потому что дети все разные по возрасту, с разными ситуациями жизненными.
Медицинское оборудование, которое здесь находится, должно быть самым совершенным. Центр уже функционирует не один год. Понятно, что приходят новые методики лечения.
Тем временем, благотворительная акция «Наши дети» продолжается. В эти дни тысячи маленьких белорусов уже получили новогодние подарки.