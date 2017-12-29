«Считает, что делает хорошее дело, но позволяет себе принести грязные игрушки»: как отдать вещи на благотворительность

Новости Беларуси. Кому и как подарить ненужные одежду, игрушки, рассказали в программе «Открытый разговор».

Лариса Волкова, председатель Минской городской организации профсоюза работников образования и науки: Нужно, для начала, позвонить в учреждение. И руководитель учреждения расскажет процедуру, если есть такая потребность. То есть, заявление, когда можно прийти, с чем можно прийти.

И можно ли, в принципе.

Потому что, на сегодняшний день, есть такая категория граждан, которым не нравится – он считает, что он делает хорошее дело, но он позволяет себе принести грязные игрушки. Всё-таки, я считаю, если у тебя есть позыв – пойди, купи и подари от всей души новую игрушку, новую вещь. Наверное, это неплохо – всё, бывшее в употреблении, но спорный вопрос.