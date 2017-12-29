Ученым-бюджетникам повысили тарифные оклады в Беларуси

Соответствующий указ подписал Президент. Согласно документу, некоторые оклады увеличатся в три раза. При этом решение о повышении до 200 % будет приниматься руководителями научных структур, свыше этого – органами госуправления, которым подчиняется лаборатория или институт. Безусловно, такие набавки получат специалисты за реальные научные достижения.