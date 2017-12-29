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Ученым-бюджетникам повысили тарифные оклады в Беларуси

29 декабря 2017 14:18
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Новости Беларуси. В Беларуси повышены тарифные оклады ученым-бюджетникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученым-бюджетникам повысили тарифные оклады в Беларуси-1

Соответствующий указ подписал Президент. Согласно документу, некоторые оклады увеличатся в три раза. При этом решение о повышении до 200 % будет приниматься руководителями научных структур, свыше этого – органами госуправления, которым подчиняется лаборатория или институт. Безусловно, такие набавки получат специалисты за реальные научные достижения.

# общество # Зарплаты в Беларуси # Фотофакт

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