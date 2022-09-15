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«Товарооборот между нашими странами вырос в пять раз». Макей об экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана

15 сентября 2022 17:23
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На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства.

«Товарооборот между нашими странами вырос в пять раз». Макей об экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это Самарканд сейчас. Молитва в небеса отзывается шумом вертолетов служб безопасности и гулом бортов номер один. 15 сентября – день прилета первых лиц на саммит ШОС.

Это рабочий визит нашего Президента в Узбекистан. Обычно протокол встречи минималистичен. Но в Азии Александра Лукашенко встречают с размахом. У трапа – рота почетного караула и премьер Узбекистана, пул наших управленцев и дипломатов. Восточные объятия и по-европейски деловой разговор о предстоящей повестке визита.

«Товарооборот между нашими странами вырос в пять раз». Макей об экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана-4

Кортеж Первого сопровождает эскорт мотоциклистов и вертолет. Чего тут больше: безопасности или уважения? Детали и размах – так подчеркивают особое отношение. В Узбекистане к гостям относятся как к родителям, к белорусскому батьке – тем более. Шавкат Мирзиеев – хозяин нынешнего саммита. 15 сентября он первым из большой плеяды политиков пожал руку нашему Президенту.

Лукашенко: сотрудничество с ШОС – наше и политическое, и экономическое будущее. Подробности здесь.

«Товарооборот между нашими странами вырос в пять раз». Макей об экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана-7

Евгений Пустовой:
Дальше Президенты общались без прессы. Наверняка и о товарообороте. В недрах Узбекистана – вся таблица Менделеева. От газа до золота. Третье место в мире. Земли богаты овощами и фруктами. Очень развито скотоводство. На щедрых на яства столах есть место и для белорусского халяля, сыров и даже клюквы в сахаре. Настолько Узбекистану интересны наши конфеты и колбасы, что президенты договорились запустить проект по ускоренной доставке продовольствия «Агроэкспресс» и провести второй межрегиональный форум в Узбекистане.

«Товарооборот между нашими странами вырос в пять раз». Макей об экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана-10

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
За пять лет товарооборот между нашими странами вырос в пять раз. Подготовлена конкретная дорожная карта по нашему сотрудничеству, которая предусматривает перспективные направления взаимодействия. Президентами обращено особое внимание на необходимость безусловного выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. В ходе взаимных визитов премьер-министров, в ходе обменов различными делегациями, в ходе взаимодействия между предприятиями, субъектами хозяйствования наших стран. Отмечено, что перспективы очень конкретные, реальные, большие.

# Международное сотрудничество # общество # Евгений Пустовой # Шавкат Мирзиеев # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Фотофакт

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