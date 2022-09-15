«Не понимают, как это вообще произошло». О чём чаще всего говорят жертвы буллинга?

Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

У вас есть, насколько я знаю, на YouTube канал, посвященный воспитанию детей. Тема буллинга, я так понимаю, там не раз поднималась?

Оксана Фадеева, мама троих детей, юрист:

Да. Татьяна Савчик:

Что из первых уст, как правило, рассказывают дети, которых травили? Оксана Фадеева:

Дети рассказывают, как это происходило, начиналось. Они говорят о том, что не понимают, как это вообще произошло, почему начали над ними смеяться, их травить. Говорили о своем состоянии, о том, что они не могли адекватно дать отпор, потому что боялись. Сказать родителям некоторые не решались. Сейчас мы живем в таком мегаполисе, когда родители больше себя посвящают работе. Спрашивают: «Какие у тебя оценки?» – и все. Поговорить, как что прошло, как в классе отношения, как все происходит – нет, эта связь теряется. То есть ребенок не рассказал, родитель не спросил. Но есть случаи. Мы мальчика снимали, он рассказал о том, что не побоялся дать отпор, поскольку еще с папой поговорил на эту тему. То есть, когда ты подключаешь к этой ситуации родителя, взрослого, тогда действительно становится легче.

Татьяна Савчик:

Чувствуется поддержка со стороны? Оксана Фадеева:

Чувствуется поддержка. Вообще, родитель должен оказывать стопроцентную поддержку своему ребенку. Ребенок должен быть уверенным, что у него надежный тыл, у него есть папа и мама, бабушки, дедушки родные, которые его любят за то, что он просто есть. Татьяна Савчик:

Да, априори. Скажите тогда, любопытный факт, папа дал какую рекомендацию ребенку? Оксана Фадеева:

Папа просто подошел и его встретил. Хотел его встретить. То есть он ему предал уверенности в том, что не переживай, я подойду, встречу тебя, тебе помогу. Татьяна Савчик:

То есть папа не говорил о том, что дай ему отпор?