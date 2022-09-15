«Не понимают, как это вообще произошло». О чём чаще всего говорят жертвы буллинга?
Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
У вас есть, насколько я знаю, на YouTube канал, посвященный воспитанию детей. Тема буллинга, я так понимаю, там не раз поднималась?
Оксана Фадеева, мама троих детей, юрист:
Да.
Татьяна Савчик:
Что из первых уст, как правило, рассказывают дети, которых травили?
Оксана Фадеева:
Дети рассказывают, как это происходило, начиналось. Они говорят о том, что не понимают, как это вообще произошло, почему начали над ними смеяться, их травить. Говорили о своем состоянии, о том, что они не могли адекватно дать отпор, потому что боялись. Сказать родителям некоторые не решались. Сейчас мы живем в таком мегаполисе, когда родители больше себя посвящают работе. Спрашивают: «Какие у тебя оценки?» – и все. Поговорить, как что прошло, как в классе отношения, как все происходит – нет, эта связь теряется. То есть ребенок не рассказал, родитель не спросил.
Но есть случаи. Мы мальчика снимали, он рассказал о том, что не побоялся дать отпор, поскольку еще с папой поговорил на эту тему. То есть, когда ты подключаешь к этой ситуации родителя, взрослого, тогда действительно становится легче.
Татьяна Савчик:
Чувствуется поддержка со стороны?
Оксана Фадеева:
Чувствуется поддержка. Вообще, родитель должен оказывать стопроцентную поддержку своему ребенку. Ребенок должен быть уверенным, что у него надежный тыл, у него есть папа и мама, бабушки, дедушки родные, которые его любят за то, что он просто есть.
Татьяна Савчик:
Да, априори. Скажите тогда, любопытный факт, папа дал какую рекомендацию ребенку?
Оксана Фадеева:
Папа просто подошел и его встретил. Хотел его встретить. То есть он ему предал уверенности в том, что не переживай, я подойду, встречу тебя, тебе помогу.
Татьяна Савчик:
То есть папа не говорил о том, что дай ему отпор?
Оксана Фадеева:
Нет. Мальчик настолько поверил в себя, что просто сказал то, что ему пришло в голову: «Я маленький, некрасиво обижать маленьких». Действительно мальчишки были постарше, его задирали, обижали. Он просто такими словами дал отпор. Первое, чему нужно научить своего ребенка – это не бояться словесно высказать свое «стоп». То есть как бы прекратить это все. Дальше, конечно, действовать по ситуации.
Татьяна Савчик:
Не промолчать, не проглотить это?
Оксана Фадеева:
Не проглотить ни в коем случае.
Татьяна Савчик:
Из причин тогда, я так правильно понимаю, что большинство детей в недоумении, что послужило такой массовой агрессии в их адрес?
Оксана Фадеева:
Да, не понимают.
«Нужно проявить хитрость». Как разговорить ребенка, если появилось подозрение, что он стал жертвой буллинга – подробнее здесь.