«Сама кого угодно могу затравить». Как быть родителям, если ребёнок стал инициатором буллинга?

Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Ворончук, врач-психотерапевт Брестской городской детской поликлинике № 2:

Ребенку своему говорю: «Саша, давай посмотрим ролики про травлю». «Что? Травля? Ты что, мама, кто меня будет травить? Я сама кого угодно могу затравить». Я немножко испугалась. Но ей 10, меня это успокаивает, что она просто все еще не очень большой человек. Все-таки она это будет делать с целью, скорее, самозащиты, но всякое бывает. То есть пока еще человек незрелый, не совсем понимает, что в этой жизни правильно, хорошо морально. Тогда в первую очередь я буду задумываться, что вообще с ней происходит. То есть, что такого с ней случилось, что за потребность она не может удовлетворить другим способом, что ей приходится прибегать к унижению других детей. Что там может быть? То есть, возможно, ей не хватает внимания в коллективе. Может быть, она подружилась. Конечно, она сама теоретически может быть агрессивной достаточно девочкой, но вдруг подружилась с кем-то, кто такое ей транслирует, а это прямо кумир ее. Может быть, какая-то злость, которую ребенок сдерживает и таким образом отреагирует в другом направлении. Тут уже смотреть, что за этим стоит., что она чувствует. Допустим, она хочет самоутверждения, быть классной, заметной в этом классе – тогда ищем варианты. То есть никого не унижаем, бить тем более нельзя. Это четко с ней обсуждаем и далее ищем варианты, как она может достичь своего этого желания, но какими-то нормальными, человеческими, интеллигентными способами.

Татьяна Савчик:

Галя, тогда получается, что даже ребенку-агрессору тем не менее нужна помощь, в том числе психологическая, наверное, для того, чтобы понять эти причины?