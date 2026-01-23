Ушаков: в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, Украины и США пройдет сегодня в Абу-Даби. Об этом пишет РИА Новости.

«23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности», – сказал он журналистам.

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Фото: kremlin.ru