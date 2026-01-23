Президент Беларуси лично приводит воинские части в боевую готовность – Вольфович

В Беларуси по поручению Президента продолжается проверка Вооруженных Сил. Ее особенность в том, что глава государства лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генштаб – об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. В соответствии с замыслом сегодня экзамен держит одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно замыслу, технику необходимо было выстроить в колонны, провести осмотр ее готовности и совершить марш по незнакомому маршруту в условиях воздействия диверсионных групп противника с применением беспилотников. При разработке сценария проверки учитывался опыт проведения специальной военной операции.

Военнослужащие этого подразделения успешно осваивают новые и модернизированные образцы техники, демонстрируют высокую выучку, выполняя самые сложные задачи во всех крупномасштабных учениях. В ходе проверки будет дана оценка готовности к внезапным подъемам и выполнению поставленных задач.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично Президентом. Особенность в том, что Президент приводит воинские части в полную боевую готовность, лично минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. То есть распоряжение было подписано Президентом и вручено командиру механизированной бригады. Командир механизированной бригады ознакомился с распоряжением, уточнил первоочередные задачи, отдал соответствующие указания заместителям, командирам проверяемых или приводимых в боевую готовность полных воинских частей.

Командиры убыли выполнять задачи по приведению в соответствующую степень боевой готовности свои подразделения. Посмотрим, насколько справятся наши военнослужащие с таким внезапным подъемом воинских частей. В принципе, любой человек в погонах, военные должны быть готовы к действиям в любое время дня и ночи. То, чего добивается от нас Президент.

Мною было доложено Президенту о результатах прибытия контрольной группы, или сотрудников Госсекретариата, в бригаду, о том, как командование бригады было готово к получению задачи, как прошло уточнение задачи, чем сейчас бригада занимается. Ну и Президент постоянно держит на контроле. Сказал, что я в любое время могу прибыть в любую воинскую часть и посмотреть, как идет проверка. Замысел проверки утвержден. Президент полностью владеет всей обстановкой по ходу проверки. Поэтому прибытие Президента может быть неожиданным для всех – как для тех, кто проверяет, так для тех, кто держит экзамен.

Первоочередная цель проверки – увидеть объективную картину и реальное состояние войск. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер. Госсекретарь оперативно докладывает Президенту о результатах проверки, а по итогам проводится детальный анализ.