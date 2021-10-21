Крест целовать теперь нельзя. В Беларуси меняют правила богослужений из-за коронавируса

Новости Беларуси. Храмы Беларуси, несмотря на непростую эпидситуацию, останутся открытыми для прихожан. В сложный период церковь – место особой поддержки для людей. Духовенство обещает обеспечить все меры эпидбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответ на вызовы пандемии обсудили 21 октября на межконфессиональном совете в Минске. Из-за роста заболеваемости COVID-19 богослужения будут проводиться с учетом рекомендаций Минздрава – речь о социальном дистанцировании и других правилах респираторного этикета.

Верующих просят с пониманием отнестись и к ряду других нововведений. Священнослужители уже проводят богослужения в перчатках. А на литургии вместо целования крест будут возлагать на головы прихожан.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Мы никогда не закрывали дорогу к храму, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, как это было в ряде европейских государств. Но сегодня мы обращаемся к руководителям конфессий о том, чтобы они разъясняли людям необходимость соблюдения масочного режима. Потому что в храм приходит много людей, они находятся на ограниченной территории, и высока вероятность инфицирования.

Олег Буткевич, председатель Конференции католических епископов в Беларуси:

Касцёл адзін з першых адрэгаваў на ўзнікшую сітуацыю, таму няспынна мы заахвочваем людзей для таго, каб яны прымалі меры і сродкі асабістай бяспекі.

Отец Антоний, архиепископ Гродненский и Волковысский:

Призываем всех священнослужителей и тех, кто приходит к нам, выполнять все предписываемые противоэпидемиологические меры и заботиться о здоровье своих близких. Ношение масок мы рекомендуем настоятельно в храмах, чтобы обезопасить прежде всего тех людей, с которыми мы встречаемся в храме и во время богослужений.