Количество тестирований на коронавирус в Бресте увеличили втрое, закупили дополнительное оборудование

Новости Беларуси. Увеличение мощностей лабораторий, которые проводят ПЦР-тесты, наращивают в Брестской области. Свыше 1,5 тысяч проб ежедневно производят на базе кожно-венерологического диспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2020 года здесь делают исследования для всех медучреждений Бреста и Брестского района. Во время четвертой волны коронавируса количество тестирований увеличили втрое. Работа не останавливается и в выходные.

Чтобы справляться с нагрузкой, для медучреждения закупили два дополнительных ПЦР-анализатора. Современное оборудование позволяет параллельно проводить два этапа исследования, тем самым ускорить процесс получения результата. Сегодня здесь работают пять врачей и восемь лаборантов. Благодаря опыту медиков и техническому перевооружению время диагностики сократилось. Лаборатория работает с 7:00 до 21:00.

Михаил Ленев, главный врач Брестского областного кожно-венерологического диспансера:

Мощность лаборатории – 450 проб в смену. Мы работаем сейчас, так как три комплекта оборудования, выходим на 1 500 проб. Понятно, что это ускоряет сам процесс выдачи результатов. Лаборатория полностью укомплектована. Мы не прекращали с апреля плановую работу. Мы работаем как инфекционное отделение, второй этап. То есть у нас проходят долечивание наряду с отделениями областной больницы.

Ирина Денисюк, заведующая бактериальной лабораторией Брестского областного кожно-венерологического диспансера:

С 28 июня также мы приступили к диагностике коронавирусной инфекции для лиц, выезжающих за границу, с выдачей сертификата международного образца на английском и русском языках. А также используя приложение «Путешествую без COVID-19». «Путешествую без COVID-19» очень удобно для людей. Они могут просто-напросто прийти первый раз в лабораторию, и им результат приходит на мобильное устройство. Это снижает риск пересечения людей с другими людьми и заражения.