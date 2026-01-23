Достижения белорусских учёных в области медицины представили в Минске

В Белорусском государственном медицинском университете собрались ведущие врачи и ученые, чтобы подвести итоги 2025 года и представить прорывные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них уже внедряются в практику: искусственный интеллект ставит диагноз, а клетки лечат. Более 80 % студентов БГМУ вовлечены в исследовательскую работу. Будущие врачи предлагают практические решения, с которыми успешно выступают на международных олимпиадах. Связь между академической наукой, практической медициной и молодежью – это еще одна формула успеха для отечественного здравоохранения.

Виктория Терлецкая, аспирант кафедры фармацевтической химии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета: На данный момент у нас есть множество лекарственных препаратов, но они либо не производятся у нас в стране, либо производятся из зарубежного импортного лекарственного растительного сырья. Мы же разрабатываем наше лекарственное растительное сырье, которое произрастает у нас, чтобы мы сами могли для наших женщин создавать растительные лекарственные препараты на наших заводах и на основе нашего сырья.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Дню науки будет посвящена не только пленарное, но и секционное заседание. Будет презентовано более 500 докладов нашими учеными.

В БГМУ получают образование около 7 тысяч студентов из более чем 50 стран. Ежегодные научные сессии, подобные этой, становятся мостом между наукой и практикой. Все представленные здесь разработки в скором времени найдут применение в ключевых отраслях медицины.