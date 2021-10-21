«Европе надо оставить в покое чужой для неё мир». Игорь Марзалюк об уроках прошлого

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В 2019 году на русском языке издали книгу Станислава Цата-Мацкевича «Польская катастрофа 1939 года и ее причины». Очень содержательный и поучительный текст. Книга великолепная. Советую прочесть. Для нас интересен и сам ее автор – не просто польский писатель и публицист, а еще и редактор довоенной виленской газеты «Слово», премьер-министр правительства Республики Польша в изгнании в 1954-1955 годах.

Позволим себе привести пару высказываний Цата-Мацкевича из этой книги: «Поляки – как женщина, которая влюбляется в дураков». Это он о политических предпочтениях своего народа. Или: «Знавал я полковников Генерального штаба (Польши), которые поучали меня, что отсутствие танков представляет собой преимущество нашей армии, поскольку она благодаря этому «более эластична». А это – о реальной боеготовности польской армии перед Второй мировой войной.

Чем интересен для нас Цат-Мацкевич? Это «старолитвин», ополяченный белорусский шляхтич, для которого было органичным сочетание и русской имперской культуры, которую он знал как свою (разбирался в искусстве, в том числе православной иконописной традиции, любил Достоевского). Это был один из самых интересных польских публицистов межвоенного времени. Причем публицист он был политический – всегда ангажированный современной политикой.