«Люди, опомнитесь». Что должен сделать работодатель, чтобы подчинённые привились?
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я как наниматель каким образом могу заставить вакцинироваться? Ведь я не могу лишить премии только потому, что человек без прививки.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Вы можете простимулировать через колдоговор. Вместе с профкомом договориться, 100 рублей написать. За 100 рублей привьетесь?
Алена Сырова, СТВ:
Нет.
Вадим Грачев:
А за 300?
Алена Сырова:
Нет.
Кирилл Казаков:
То есть уже элемент торга, правда? Но у меня, на самом деле, как у нанимателя, просто взять и убедить, только убедить есть возможность. Больше никак ведь, правда?
Вадим Грачев:
Все точки зрения, которые звучат сегодня в студии, имеют в некой степени право на жизнь. По такому пути пошли некоторые страны – обязательная вакцинация. Любое общество в праве себя защищать в каких-то ситуациях. Мы же сегодня нетрезвому водителю говорим, порицаем его: не садись пьяный за руль, тебе такое-то наказание. Этот человек может нам сказать: вы же наступаете на мои права человека?
Алена Сырова:
Подождите, нельзя сравнивать эти вещи. Человек, который садится нетрезвым за руль, может убить других.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А тот, который не привился, может заразить других. Вы можете заразить меня, я могу заразить кого-то, и кто-то может умереть.
Алена Сырова:
Я могу быть переносчиком и когда привита, и когда непривита. Правильно?
Вадим Грачев:
Мы же заботимся и о вас тоже, поэтому общество любое в праве сегодня выбирать, каким путем оно идет.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Вы забываете, что вакцинированный человек совсем по-другому реагирует на возбудители, которые попадают в его организм. Бессимптомное течение – значит, он не является не только заболевшившим как таковым, хотя вирус находится у него, но он не является выделителем.
Марина Шкроб:
Даже если выделяет, то не в таком количестве. То есть вы не выделяете такой объем, чтобы кто-то заболел.
Алена Сырова:
Тогда для чего маску носить будучи привитым?
Дмитрий Шевцов:
Чтобы ваши родители жили, когда вы принесете в семью коронавирус.
Алена Сырова:
Нет, но вы же говорите, что если я буду вакцинирована…
Дмитрий Шевцов:
Я не хочу говорить про вас, чтобы не накликать беду. Когда человек не привит и приносит в семью коронавирус, то процент выделения этих вирусов, его токсичность намного выше. И риск заразиться намного выше у всех, кто есть вокруг. Это во-первых. Во-вторых, у людей пожилого возраста, у которых есть различные сопутствующие патологии, риск умереть просто колоссальный. Мы забываем еще о том, что у нас есть дети, которые обычные переносчики. Они приносят из школы, из садика. Они не болеют, тем не менее награждают своих родителей, бабушек и дедушек. Так вот, если они не привиты, они тоже могут умереть. И риск умереть намного выше.
Кирилл Казаков:
А с какого возраста детей прививать лучше?
Дмитрий Шевцов:
С 18 лет.
Алена Сырова:
Вы про умереть говорили про бабушек и дедушек или про переносчиков?
Дмитрий Шевцов:
Про всех. Еще Булгаков сказал: человек смертен, но печальнее всего, что он внезапно смертен. Вы знаете, сейчас это подходит как никогда. И мы сейчас тут не бравируем. Мы, медики, говорим о том, о чем мы говорим. У нас кошка – это кошка, собачка – это собачка. Мы называем вещи своими именами. Если мы говорим: люди, опомнитесь, вы можете просто в один прекрасный момент заболеть, и через три-четыре недели вас могут похоронить. Это на самом деле так, мы такие случаи видели. Их немного. Но кто гарантирует, что вы не попадете в этот маленький процентик? Мы видели пожилых, которые умирают, мы видели эти семейные трагедии. Мы говорим: обезопасьте себя и своих близких, привейтесь.
Марина Шкроб:
А если мы возьмем еще более высокий уровень этого рассуждения и подумаем вообще о нас всех как о членах общества и как о государстве, то если мы все привьемся… Мы не говорим, что болезнь сразу уйдет. Но уйдет та тяжесть, уйдут эти огромные затраты на реанимацию, на это долгое лечение, на это долгое восстановление. Понимаете, о чем идет речь? Эта болезнь очень подрывает экономику страны. И каждый из нас, здесь стоящий, это прекрасно понимает.
Алена Сырова:
Глава Европейского бюро давал интервью нашему телеканалу. Он сказал о том, что надеется, что в следующем году мы все дружненько из пандемии выйдем.
Марина Шкроб:
Он как раз надеется, что мы привьемся.
Алена Сырова:
А если нет?
Марина Шкроб:
Значит, будем продолжать болеть.
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