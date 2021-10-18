«Люди, опомнитесь». Что должен сделать работодатель, чтобы подчинённые привились?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я как наниматель каким образом могу заставить вакцинироваться? Ведь я не могу лишить премии только потому, что человек без прививки.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Вы можете простимулировать через колдоговор. Вместе с профкомом договориться, 100 рублей написать. За 100 рублей привьетесь? Алена Сырова, СТВ:

Нет. Вадим Грачев:

А за 300? Алена Сырова:

Нет. Кирилл Казаков:

То есть уже элемент торга, правда? Но у меня, на самом деле, как у нанимателя, просто взять и убедить, только убедить есть возможность. Больше никак ведь, правда? Вадим Грачев:

Все точки зрения, которые звучат сегодня в студии, имеют в некой степени право на жизнь. По такому пути пошли некоторые страны – обязательная вакцинация. Любое общество в праве себя защищать в каких-то ситуациях. Мы же сегодня нетрезвому водителю говорим, порицаем его: не садись пьяный за руль, тебе такое-то наказание. Этот человек может нам сказать: вы же наступаете на мои права человека?

Алена Сырова:

Подождите, нельзя сравнивать эти вещи. Человек, который садится нетрезвым за руль, может убить других. Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А тот, который не привился, может заразить других. Вы можете заразить меня, я могу заразить кого-то, и кто-то может умереть. Алена Сырова:

Я могу быть переносчиком и когда привита, и когда непривита. Правильно? Вадим Грачев:

Мы же заботимся и о вас тоже, поэтому общество любое в праве сегодня выбирать, каким путем оно идет. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Вы забываете, что вакцинированный человек совсем по-другому реагирует на возбудители, которые попадают в его организм. Бессимптомное течение – значит, он не является не только заболевшившим как таковым, хотя вирус находится у него, но он не является выделителем. Марина Шкроб:

Даже если выделяет, то не в таком количестве. То есть вы не выделяете такой объем, чтобы кто-то заболел. Алена Сырова:

Тогда для чего маску носить будучи привитым? Дмитрий Шевцов:

Чтобы ваши родители жили, когда вы принесете в семью коронавирус.

Алена Сырова:

Нет, но вы же говорите, что если я буду вакцинирована… Дмитрий Шевцов:

Я не хочу говорить про вас, чтобы не накликать беду. Когда человек не привит и приносит в семью коронавирус, то процент выделения этих вирусов, его токсичность намного выше. И риск заразиться намного выше у всех, кто есть вокруг. Это во-первых. Во-вторых, у людей пожилого возраста, у которых есть различные сопутствующие патологии, риск умереть просто колоссальный. Мы забываем еще о том, что у нас есть дети, которые обычные переносчики. Они приносят из школы, из садика. Они не болеют, тем не менее награждают своих родителей, бабушек и дедушек. Так вот, если они не привиты, они тоже могут умереть. И риск умереть намного выше. Кирилл Казаков:

А с какого возраста детей прививать лучше? Дмитрий Шевцов:

С 18 лет. Алена Сырова:

Вы про умереть говорили про бабушек и дедушек или про переносчиков?