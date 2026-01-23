«Он перешёл черту». Орбан резко ответил Зеленскому на оскорбления

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот «перешел черту», напав не только на венгерское правительство, но и на других европейских лидеров. Об этом пишет РИА Новости.

«Он перешел черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично», – написал Орбан в соцсети X.

В Давосе Зеленский заявил, что «каждый Виктор, который живет на деньги Европы и продает ее интересы, заслуживает подзатыльник», высмеивая при этом слабость ЕС.

Ранее Орбан критиковал киевский режим за коррупцию в Украине и выступал против выделения средств из венгерских фондов на роскошь украинских олигархов.

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