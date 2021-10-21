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Вакцинация взрослых от коронавируса внесена в Национальный календарь прививок Беларуси

21 октября 2021 17:23
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Новости Беларуси. COVID-19 внесен в Национальный календарь прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о вакцинации взрослого населения.  

Вакцинация взрослых от коронавируса внесена в Национальный календарь прививок Беларуси-1

Сейчас Беларусь на пике четвертой волны. Ежедневно в стране регистрируют порядка 2 000 новых случаев заболевания.  

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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