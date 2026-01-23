Делегации России, США и Украины направляются в Абу-Даби для проведения 3-сторонних переговоров

Внимание мировой общественности приковано к Абу-Даби, где сегодня, 23 января, должно пройти первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с представителями России, Украины и США. Как сообщают СМИ, в ОАЭ уже приземлился самолет американского представителя Стива Уиткоффа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскую переговорную группу возглавляет начальник главного управления Генштаба Минобороны Игорь Костюков. Украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва искренне заинтересована в урегулировании конфликта в Украине политико-дипломатическими способами. Однако, как он подчеркнул, без решения территориального вопроса рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Встреча в Абу-Даби станет продолжением запущенного ранее переговорного процесса.

Напомним, минувшей ночью в Кремле президент России Владимир Путин общался с американской делегацией. В ее составе были спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа. Было решено провести в Объединенных Арабских Эмиратах встречи трехсторонней рабочей группы по безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам.