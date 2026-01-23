Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

Большой биатлон в «Раубичах»: четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. На дистанции лучшие белорусские и российские спортсмены. Программу соревнований открыла женская спринтерская гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Позади 7,5 километров и два огневых рубежа, женский спринт завершен. Но, к сожалению, наши девочки-белоруски не попали на пьедестал.

Динара Смольская стартовала под пятым номером – финишировала третей, но досадные два промаха не позволили белоруске претендовать на более высокие места. Анна Сола – наша торпеда, наше торнадо в буквальном смысле, долгое время лидировала. Первый промах на первом огневом рубеже даже не мог ее вычеркнуть из лидеров. Но, к сожалению, стойка перечеркнула все. Три промаха – и 11-е место.