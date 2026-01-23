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Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

23 января 2026 11:19
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Большой биатлон в «Раубичах»: четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. На дистанции лучшие белорусские и российские спортсмены. Программу соревнований открыла женская спринтерская гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности стартов – у Юлии Силипицкой.

Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-2

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Позади 7,5 километров и два огневых рубежа, женский спринт завершен. Но, к сожалению, наши девочки-белоруски не попали на пьедестал.

Динара Смольская стартовала под пятым номером – финишировала третей, но досадные два промаха не позволили белоруске претендовать на более высокие места. Анна Сола – наша торпеда, наше торнадо в буквальном смысле, долгое время лидировала. Первый промах на первом огневом рубеже даже не мог ее вычеркнуть из лидеров. Но, к сожалению, стойка перечеркнула все. Три промаха – и 11-е место. 

Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-4

Динара Смольская, белорусская биатлонистка:
Все, что касается подготовки и боления, у нас в Беларуси всегда на высшем уровне, это чувствуется всегда. Эти трибуны теплые подбадривают, даже когда в глазах темнеет, силы покидают. Но, понимаешь, что там внизу огромная армия поддержки, которую хочется радовать. 

Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-6

Атмосфера незабываемая. Зрители прибыли к нам не только из столицы, но и со всех наших белорусских регионов. Давайте послушаем, что они говорили.

Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону-8

Должны все мишени закрыть. С победой. Мы ждем победу от наших спортсменов!

Подробности в видео.

# Биатлон # Юлия Силипицкая # Динара Смольская

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