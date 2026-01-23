Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону
Большой биатлон в «Раубичах»: четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. На дистанции лучшие белорусские и российские спортсмены. Программу соревнований открыла женская спринтерская гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности стартов – у Юлии Силипицкой.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Позади 7,5 километров и два огневых рубежа, женский спринт завершен. Но, к сожалению, наши девочки-белоруски не попали на пьедестал.
Динара Смольская стартовала под пятым номером – финишировала третей, но досадные два промаха не позволили белоруске претендовать на более высокие места. Анна Сола – наша торпеда, наше торнадо в буквальном смысле, долгое время лидировала. Первый промах на первом огневом рубеже даже не мог ее вычеркнуть из лидеров. Но, к сожалению, стойка перечеркнула все. Три промаха – и 11-е место.
Динара Смольская, белорусская биатлонистка:
Все, что касается подготовки и боления, у нас в Беларуси всегда на высшем уровне, это чувствуется всегда. Эти трибуны теплые подбадривают, даже когда в глазах темнеет, силы покидают. Но, понимаешь, что там внизу огромная армия поддержки, которую хочется радовать.
Атмосфера незабываемая. Зрители прибыли к нам не только из столицы, но и со всех наших белорусских регионов. Давайте послушаем, что они говорили.
Должны все мишени закрыть. С победой. Мы ждем победу от наших спортсменов!
Подробности в видео.