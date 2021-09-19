Благодарность заслуженным людям. Как вручали награды во Дворце Независимости и почему эта встреча особенная?

Новости Беларуси. Главное празднование Дня народного единства прошло на «Минск-Арене». Мы не раз обращались к этому моменту праздника. И эта теплая многотысячная встреча может стать новой традицией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В современной Беларуси многое уже устоялось. Например, с Днем великой Победы у всех ассоциируется яблоневый цвет, а 3 июля, в День Независимости, мы непременно вместе поем государственный гимн. День народного единства – праздник новый. Каким он может быть, рассуждали эксперты на недавнем ток-шоу СТВ. «Надо определить традиции». Как в Могилевской области будут отмечать День народного единства? Читайте здесь.

Символом единства к празднику стало зерно нового урожая. Его собирали по всей стране «Патриоты Беларуси». Они проделали 7 тысяч километров. Объехали больше сотни населенных пунктов во всех уголках страны. И наконец, «Минск-Арена», где все эти зернышки воедино собрали в большую карту Беларуси.