Благодарность заслуженным людям. Как вручали награды во Дворце Независимости и почему эта встреча особенная?

Новости Беларуси. Главное празднование Дня народного единства прошло на «Минск-Арене». Мы не раз обращались к этому моменту праздника. И эта теплая многотысячная встреча может стать новой традицией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Главное празднование Дня народного единства прошло на «Минск-Арене». Мы не раз обращались к этому моменту праздника. И эта теплая многотысячная встреча может стать новой традицией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В современной Беларуси многое уже устоялось. Например, с Днем великой Победы у всех ассоциируется яблоневый цвет, а 3 июля, в День Независимости, мы непременно вместе поем государственный гимн. День народного единства – праздник новый. Каким он может быть, рассуждали эксперты на недавнем ток-шоу СТВ.
«Надо определить традиции». Как в Могилевской области будут отмечать День народного единства? Читайте здесь.
Символом единства к празднику стало зерно нового урожая. Его собирали по всей стране «Патриоты Беларуси». Они проделали 7 тысяч километров. Объехали больше сотни населенных пунктов во всех уголках страны. И наконец, «Минск-Арена», где все эти зернышки воедино собрали в большую карту Беларуси.
Благодарность заслуженным людям страны. Эти награды из рук Президента точно особенные. Ведь это первая торжественная церемония в преддверии нового праздника суверенной Беларуси – Дня народного единства.
Александр Лукашенко на вручении госнаград: надо объединить тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак. Читайте здесь.
Ежедневная ответственность на плечах педагогов, врачей, аграриев – всех, от кого зависит благополучие нашей страны.
«Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента. Читайте здесь.
Держаться вместе и поддерживать друг друга – ведь так и принято в семье.
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