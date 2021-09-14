Александр Лукашенко на вручении госнаград: надо объединить тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак

Благодаря медикам, которые боролись и продолжают бороться с пандемией, учителям, ответственным за новые поколения белорусов, ученым, артистам, чье творчество объединяет даже самых далеких друг от друга людей и, безусловно, военнослужащим, чья преданность общему делу и профессионализм в непростых ситуациях уже были не раз отмечены и Президентом, и обществом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Прошли достойно. Все вы – надежные, искренние люди. Все вы – те, кто выстоял в те сложные времена. Вы – те, кто проявил прежде всего свои достижения и свою солидарность в труде. Не испугала нас пандемия, и не остановили нас гибридные атаки на нашу государственность, которые продолжаются до сих пор. Но, я думаю, в эти дни вы наглядно увидели, что у нас есть чем ответить. И есть на кого опереться. И нам, и тому, на кого мы будем опираться, им тоже есть о чем подумать и на кого опереться.

Во многом благодаря таким, как вы людям – профессионалам, смело и открыто отстаивающим интересы родной Беларуси, тем, кто своим авторитетом, преданностью стране объединил вокруг себя сотни и тысячи единомышленников. А вот это самое главное сегодня. На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно. Но сейчас надо объединить не только здоровую часть (их подавляющее большинство), но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак.

Сегодня в зале собрались представители почти всех сфер деятельности, это тоже символично. Всех нас объединяет наш патриотизм и любовь к родине. Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший после вчерашних событий, этого не понял – в ближайшее время поймете. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочем. Это как пена – все схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети.