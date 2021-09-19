Гречкой будем обеспечены! Замминистра успокоил белорусов

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Такое поручение было дано Президентом страны, оно безусловно будет выполнено, можно даже не сомневаться. Но мы тоже должны понимать, что гречка – специфический товар, специфическое растение. Одномоментно взять и полностью обеспечить практически невозможно, потому что есть структура посевных площадей. Заранее запланировано. Мы это все перестроили под текущий урожай и обеспечили посев и сбор гречихи в необходимых для Беларуси объемах. Но видите, какая была погода. Холодная осень, жаркое лето, поэтому мы надеемся, что в 2021 году мы соберем урожай, который позволит на 100 % закрыть все потребности белорусского рынка. В целом да, гречкой будем обеспечены, и если будет необходимо, то у нас очень хорошие партнеры в Российской Федерации, в основном это Алтайский край, откуда везется вся импортная российская гречка. Почему именно оттуда? И почему мы в прошлые годы так много ее не производили? Потому что экономически было не всегда выгодно. Из России привезти дешевле, чем получить ее у себя. Она у нас по себестоимости дороже получается. В турбулентности, которая сейчас возникает часто в продуктовом секторе, была поставлена абсолютно правильная задача. Гречка – это основной продукт, необходимо полностью производить ее самим и не зависеть от каких-то турбуленций, которые могут происходить у наших соседей. Не переживайте, гречка есть, была и будет. Она не пропадет.