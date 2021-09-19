Никакие санкции не способны повлиять на сельхозпроизводство! Почему? Алексей Богданов объясняет

Ольга Коршун, ведущая: Политика влияет на продажи, вмешивается в гастрономические дела? Я к тому, что в этом году новый виток санкций со стороны западных партнеров – ЕС и США. Это как-то повлияло на экспорт и на те связи, которые были налажены с этими партнерами?

Санкции, которые против нас вводят некоторые страны, – яркий пример негативной политики. На нас, аграрный сектор, это не влияет. Против сельхозпредприятий не вводились ограничения, но прогнозируется, что это может косвенно коснуться. Хочу обозначить одну очень важную деталь. Никакие санкции не способны повлиять на сельхозпроизводство и обеспечение нашего рынка, продажи нашей продукции на экспорт в негативном плане. Объясню почему. Давайте будем вместе рассуждать. Нас никто не упрекнет, мы вместе рассуждаем простыми словами. Земля, на которой мы выращиваем продовольствие, наша?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Политические отношения очень часто используются как инструмент экономической войны. Конечно, политика влияет. Хорошая политика помогает продажам, яркий пример – Китайская Народная Республика, один из основных торгово-экономических партнеров. Отличнейшие отношения глав государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Си Цзиньпина. Мы благодаря всепогодной, железобетонной дружбе – именно это помогло нам со скоростью, образно говоря, истребителя ворваться в рынок Китая, пройти все сертификации очень быстро. Да, это было непросто, приезжали различные инспекции, мы проводили дни и ночи, показывая наши предприятия, тестировалась система ветеринарного надзора государственной службы, но мы за два года вошли в китайский рынок. Многие страны не могут туда попасть десятилетиями. У нас сегодня 102 предприятия – мясо, молоко, рыба, комбикормовая промышленность – сертифицированы Китаем. Бери, поставляй. Это, по большому счету, мировой рекорд и яркий пример хорошей политики.

Алексей Богданов:

Землю надо обрабатывать. Техника, комбайны, трактора – наши. 86 % от технологической линейки, которая необходима для обработки почвы, – это национальная техника. Это очень большой процент, не в каждой стране такое есть. Семена, которые мы сеем, чтобы получить гречиху, картофель, зерно, кукурузу, свеклу, растениеводческие продукты – почти все наши. Животные – все наши. «Белплемживобъединение» полностью обеспечивает, накрывает всю Беларусь генетическим потенциалом всех животных, которые нам нужны – и КРС, и свиней, и куриц и так далее. Чуть-чуть ввозим, будем откровенны, в том числе из Европы, но это небольшой объем и в случае проблемы можно заменить.

Кадры сегодня в аграрном секторе очень важны. Комбайн стоит 300-400 тысяч долларов, и за него посадить абы кого невозможно, он его просто поломает. Все в компьютерах. У нас четыре высших учебных заведения, которые готовят специалистов для АПК от а до я. Перерабатывающие предприятия, которые перерабатывают все, что мы вырастили, полностью модернизированы уже давно по последнему слову техники. У нас на столе сегодня нет ни одного крупного денежного проекта, который нам нужно было бы купить на Западе и нас бы кто-то ограничивал. Нам невозможно и здесь помешать.

И рынки, экспорт. Основная доля поставок, 86 % – это страны СНГ, наши дружественные страны, с ними проблем нет, там наши продукты знают, любят и ждут каждый день. Европейский союз и их доля очень маленькие, порядка 6 % нашего продовольствия туда поставляется. И то, пока мы не испытываем проблем, потому что товар, который поставляем, там тоже нужен, тому бизнесу. Санкции не вводились против этого, но в случае чего эти 6 %, незначительную долю, мы спокойно переориентируем на другие рынки. Например, мы поставляем много рапсового масла в Европу. Китай с руками оторвет этот объем.