Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Россию. Президент примет участие в центральных событиях «Мировой атомной недели», проведет встречу с Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Россию. Президент примет участие в центральных событиях «Мировой атомной недели», проведет встречу с Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский борт №1 из Национального аэропорта Минск взял курс на Москву.