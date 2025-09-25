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Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Россию

25 сентября 2025 07:31
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Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Россию. Президент примет участие в центральных событиях «Мировой атомной недели», проведет встречу с Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Россию-2

Белорусский борт №1 из Национального аэропорта Минск взял курс на Москву.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Россия

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