Говорили о незаконности экономических санкций. В Минске прошёл масштабный форум в области прав человека

Новости Беларуси. Не иначе как рэкет. Такую оценку санкционному давлению на Беларусь на неделе дали международные эксперты. В Минске прошел масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси. Участие в обсуждении приняли более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права, различных сфер экономики, а также представители организаций и структур ООН, депутаты, чиновники, общественные деятели. Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций.