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Говорили о незаконности экономических санкций. В Минске прошёл масштабный форум в области прав человека

19 сентября 2021 18:54
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Новости Беларуси. Не иначе как рэкет. Такую оценку санкционному давлению на Беларусь на неделе дали международные эксперты. В Минске прошел масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Говорили о незаконности экономических санкций. В Минске прошёл масштабный форум в области прав человека-1

Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси. Участие в обсуждении приняли более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права, различных сфер экономики, а также представители организаций и структур ООН, депутаты, чиновники, общественные деятели. Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций.

Говорили о незаконности экономических санкций. В Минске прошёл масштабный форум в области прав человека-4

По итогам конференции принята резолюция, которая будет направлена в ЕС, Международную организацию труда и ООН.

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# Права человека # общество # Фотофакт

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