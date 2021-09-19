Говорили о незаконности экономических санкций. В Минске прошёл масштабный форум в области прав человека

Новости Беларуси. Не иначе как рэкет. Такую оценку санкционному давлению на Беларусь на неделе дали международные эксперты. В Минске прошел масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.