Прямой эфир

Эпидемиологическую ситуацию в Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу»

06 октября 2025 10:38
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Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся медики, законодатели и пациенты, чтобы обсудить здоровые вопросы. 

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии. Наиболее актуальные прозвучат в прямом эфире.

Не пропустите ток-шоу «По существу» 6 октября в 18:30 на телеканале СТВ.

# Здоровье # Государственная политика в области здравоохранения

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