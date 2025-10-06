Эпидемиологическую ситуацию в Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу»

Эпидемиологическая ситуация в стране. Какие вирусы в сезонном тренде? Стоит ли дополнять календарь прививок и почему забота о белорусах – дело государственной важности? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся медики, законодатели и пациенты, чтобы обсудить здоровые вопросы.

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии. Наиболее актуальные прозвучат в прямом эфире.