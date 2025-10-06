Проект программы социально-экономического развития Беларуси будет доработан до 1 ноября

6 октября состоялось первое заседание рабочей группы по доработке проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 октября состоялось первое заседание рабочей группы по доработке проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно распоряжению Президента, в ее состав включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель правления Национального банка Роман Головченко.
Как отмечалось ранее, в основу документа легли поручения главы государства, изложенные в предвыборной программе, задачи, поставленные при назначении правительства, а также запросы общества. Главная цель пятилетки – социальная стабильность и сбалансированный экономический рост.
Эксперты считают, что приоритеты пятилетки должны быть изложены конкретно и объемно. Пока же это больше инструменты достижения широких целей. Такое мнение высказал председатель правления Нацбанка и призвал четко формулировать задачи.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Ряд отраслевых задач имеют форму процесса, а не результата. То есть фокус смещен на процедуры и шаги, а не на конечные достижения. Поэтому очень трудно оценить их выполнимость. Такие слова, как «ускорение», «повышение» и так далее. На наш взгляд, оптимальным было бы определить несколько (две, три, четыре, может быть, пять) задач в ключевых направлениях. Но конкретных и вносящих существенный оцифрованный вклад.
Рабочая группа должна представить предложения системного характера, при этом учитывать актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития страны. В целом концепция проекта была согласована главой государства. Задача – не создавать новый документ, а комплексно проанализировать все направления с различных точек зрения. Программа должна быть максимально простой и понятной для каждого белоруса.
Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Самое главное – это наполнение. Задумка посмотреть, может быть, не распыляться и не ставить в документе 20-30 задач в каждом блоке, а поставить хотя бы две-три конкретные задачи, емких и всем понятных. Например, если мы говорим про цифровизацию. Какую здесь задачу поставить, чтобы всем было понятно, какой уровень цифровой экономики мы хотим достигнуть.
Проект программы социально-экономического развития страны до 2030 года необходимо доработать до 1 ноября. Впоследствии документ представят на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.