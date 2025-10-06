Проект программы социально-экономического развития Беларуси будет доработан до 1 ноября

6 октября состоялось первое заседание рабочей группы по доработке проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно распоряжению Президента, в ее состав включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель правления Национального банка Роман Головченко. Как отмечалось ранее, в основу документа легли поручения главы государства, изложенные в предвыборной программе, задачи, поставленные при назначении правительства, а также запросы общества. Главная цель пятилетки – социальная стабильность и сбалансированный экономический рост. Эксперты считают, что приоритеты пятилетки должны быть изложены конкретно и объемно. Пока же это больше инструменты достижения широких целей. Такое мнение высказал председатель правления Нацбанка и призвал четко формулировать задачи.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Ряд отраслевых задач имеют форму процесса, а не результата. То есть фокус смещен на процедуры и шаги, а не на конечные достижения. Поэтому очень трудно оценить их выполнимость. Такие слова, как «ускорение», «повышение» и так далее. На наш взгляд, оптимальным было бы определить несколько (две, три, четыре, может быть, пять) задач в ключевых направлениях. Но конкретных и вносящих существенный оцифрованный вклад. Рабочая группа должна представить предложения системного характера, при этом учитывать актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития страны. В целом концепция проекта была согласована главой государства. Задача – не создавать новый документ, а комплексно проанализировать все направления с различных точек зрения. Программа должна быть максимально простой и понятной для каждого белоруса.