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За выходные очередь фур в Польшу увеличилась на 750 единиц

06 октября 2025 10:33
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Несмотря на все усилия Беларуси по нормализации отношений, наши западные соседи демонстрируют недружественный характер. Очереди из большегрузов на границе продолжают расти. Самая сложная ситуация – на польском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За выходные очередь фур в Польшу увеличилась на 750 единиц-2

Там за выходные +750 фур и на сегодня уже 2 810 грузовиков. При этом сопредельные контрольные службы пропустили около трети от нормы. Литовские таможенники оформили и того меньше, лишь 19 %. Сейчас в пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» в очереди 1 200 фур. 

Перед погранпереходом «Патерниеки» фиксируется 750 большегрузов. Латвийская сторона пропустила на свою территорию 41 % авто от нормы. Литва, Латвия и Польша на фоне обострения отношений с Беларусью постепенно закрыли часть контрольно-пропускных пунктов на своих границах. В результате сейчас работают только пять. К тому же наши западные соседи умышленно пропускают мизерное количество фур в Евросоюз.

# Очереди на границе Беларуси

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