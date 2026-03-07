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Новости по тегу #УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Кандидат наук, посвятившая жизнь танцу – познакомились с профессором кафедры хореографии БГУКИ
07 марта 2026 13:21

Кандидат наук, посвятившая жизнь танцу – познакомились с профессором кафедры хореографии БГУКИ

Китаянка преподает студентам БГУКИ! Жительница Поднебесной рассказала, почему выбрала Беларусь
26 января 2026 08:10

Китаянка преподает студентам БГУКИ! Жительница Поднебесной рассказала, почему выбрала Беларусь

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ
09 декабря 2025 09:29

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ

Радость, ощущение праздника и уверенность в себе – узнали о труде волонтёров БГУКИ
29 ноября 2025 13:15

Радость, ощущение праздника и уверенность в себе – узнали о труде волонтёров БГУКИ

Красиво и с размахом! 50-летие БГУКИ отметили во Дворце Республики
08 октября 2025 20:13

Красиво и с размахом! 50-летие БГУКИ отметили во Дворце Республики

Кузнице талантов 50 лет! Как готовят деятелей культуры и искусств в БГУКИ?
08 октября 2025 19:55

Кузнице талантов 50 лет! Как готовят деятелей культуры и искусств в БГУКИ?

Университет талантов – поговорили с преподавателями и студентами БГУКИ
08 октября 2025 13:59

Университет талантов – поговорили с преподавателями и студентами БГУКИ

БГУКИ отмечает 50-летие – об изменениях и достижениях пообщались с ректором вуза
06 октября 2025 12:21

БГУКИ отмечает 50-летие – об изменениях и достижениях пообщались с ректором вуза

В рамках международного кинофестиваля «Лістапад» открылась фотовыставка «100 кадров»
04 ноября 2024 18:43

В рамках международного кинофестиваля «Лістапад» открылась фотовыставка «100 кадров»

Николай Ладутько встретился со студентами университета культуры и искусств
26 марта 2013 18:44

Николай Ладутько встретился со студентами университета культуры и искусств