Новости по тегу #УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

«Я увлекалась точными науками, математикой, шахматами увлекалась. Но все-таки любовь к танцу победила все остальные мои увлечения».
16 лет назад Галимэн Чжу приехала в Беларусь учиться и ни разу не пожалела о своем выборе.
Чувственно и проникновенно, до глубины сердца. А ведь эти ребята еще не профессиональные артисты, а актеры студенческого театра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Уже третий год они играют в спектаклях и собирают аншлаги.
Студенты готовят мероприятия для детей и взрослых с особенностями развития, для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, для детей-сирот.
Зрителей порадовали яркие хореографические, инструментальные и вокальные выступления. На сцене блистали как молодые таланты, уже известные в Беларуси и за рубежом, так и начинающие артисты.
Здесь готовят кадры по 16 специальностям. Художники, искусствоведы, хореографы, актеры и режиссеры.
Достижением является востребованность нынешних выпускников. То количество заявок, которые приходят от организаций – заказчиков кадров. Те отзывы, которые поступают от работодателей о работе наших выпускников.
50 лет, тысячи судеб, уникальных талантов и творческих открытий.
Экспозиция посвящена вековому юбилею белорусского кинематографа, и это настоящее путешествие во времени через объектив, ведь на ней можно увидеть то, что долгие годы оставалось за кадром и недоступным для широкой общественности.
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47