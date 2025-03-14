Лукашенко: Россия никогда не потеряет Беларусь

Речь главы белорусского государства на пленарном заседании Совета Федерации несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучены десятки вопросов как двусторонней, так и международной повестки. Но главная тема общения – строительство Союзного государства. По словам нашего Президента, сделать белорусско-российскую интеграцию необратимой – историческая миссия двух народов. И важная роль в этом процессе отведена парламентариям. Их слаженная совместная работа, по мнению Александра Лукашенко, будет способствовать эффективному раскрытию потенциала межрегионального и межгосударственного взаимодействия, а значит, и повышению благосостояния людей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Экономический рост, высокотехнологичное производство и геополитическая мощь – все это гарантирует Союзное государство. Но они есть и у других интеграционных объединений. У других интеграционных объединений нет такой истории народного самопожертвования и общей Победы. И пока в Минске и Москве не угасает пламя Вечного огня, ничто и никто не сможет разрушить Союзное государство.

Союз Беларуси и России – это не только о равных рынках, это скорее об экзистенциальном выборе. Поэтому в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Александр Лукашенко участвует не только по протоколу официального визита, по велению сердца. В Александровском саду звучат известные для каждого сердца мелодии. Ценность Победы отражена и в политике нашей страны, и в ментальном коде белорусского характера. Это родственное чувство для граждан двух стран. Победная география отражена и на Аллее городов-героев. Лукашенко: аналогов Союзного государства в мире нет! Александр Лукашенко возложил цветы к памятным знакам. Из прошлого к будущему. Первого встречают в Совете Федерации. В фойе спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Они давние друзья с Александром Лукашенко. Президент приехал с букетом цветов и хорошим настроением.

После записи в книге почетных гостей – к сенаторам. Зал Первого встречает овациями. Верхняя палата российских законодателей – люди, которые отражают все регионы Российской Федерации. Они лидеры мнения и формируют политические и общественные тренды. Задача Президента – ответить на самые острые вопросы, которые даже не озвучивают. Ответить предельно честно.