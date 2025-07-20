Отечественные лекарства и ремонт аптек – о белорусской фармацевтике поговорили с Людмилой Сапего

Жизнь и здоровье людей стоят во главе угла национальной безопасности Беларуси. Важнейшую роль в этой сфере играет фармацевтическая отрасль, которая обеспечивает население качественными и доступными медицинскими средствами. Фармацевтика не только способствует профилактике и лечению заболеваний, но и вносит значительный вклад в общем уровне здоровья общества. Белорусская фармацевтическая отрасль демонстрирует устойчивый рост и стремится к обеспечению населения качественными и доступными лекарственными средствами, активно развивая собственное производство и внедряя инновационные технологии. Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, генеральным директором Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Людмилой Анатольевной Сапего.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Совсем недавно вы были удостоены звания «Человек года Гомельской области» в номинации «Руководитель». А что для вас означает эта награда? Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Номинация «Руководитель» подразумевает признание труда, не только моего, а всего нашего коллектива, коллектива гомельского предприятия «Фармация». И это становится дороже вдвойне. Переполняет чувство благодарности всем, кто выдвигал кандидатуру, тем, кто оценил труд всего предприятия и мой. И, конечно, это дорогого стоит. Я благодарна всем, благодарна семье за поддержку и за то, что могу действительно служить своей Родине. Виолетта Шаблинская:

А каковы основные результаты деятельности гомельского предприятия «Фармация» за прошедший год и какие показатели считаете наиболее успешными?

Людмила Сапего:

Мы открыли 15 государственных аптечных организаций. Из них пять аптек в сельской местности, в крупных населенных пунктах, где аптечная организация была необходима и востребована. Тем самым мы приблизили лекарственную помощь населению. Ну и то, что мы делаем ежедневно, и у нас все получилось – это бесперебойное обеспечение наших лечебных учреждений лекарственными средствами. Это очень важно, одна из главнейших наших задач, которой мы ежегодно и занимаемся. Мы сейчас с вами находимся на областном аптечном складе. Хочется сказать о том, что в 2024 году мы начали переоснащение областного аптечного склада, которое позволит увеличить площади для хранения лекарственных средств, обеспечить все необходимые условия и требования, которым мы должны соответствовать при хранении лекарственных средств. И все процессы, которые происходят на областном аптечном складе, сейчас можно уже сделать более качественно. И это, конечно, улучшит и условия труда в том числе сотрудников предприятия.

Виолетта Шаблинская:

А расскажите, пожалуйста, какие инновационные технологии или практики вы внедряете для улучшения производственных процессов? Людмила Сапего:

В 2024 году мы внедрили интернет-аптеку. Это для нас было впервые. Конечно, поначалу мы не видели такой большой востребованности среди населения. Все же у нас территориально в Гомельской области доступность обеспечена для населения. Если социальный стандарт – одна аптека на 8 тысяч жителей, в Гомельской области одна аптека приходится на 2 300 жителей региона. У нас внедрена автоматизированная система управления очередью. Это услуга, которая позволяет посетителям аптечных организаций общаться с фармацевтическим специалистом один на один, задать, может быть, даже какие-то не совсем удобные вопросы, которые не хочется озвучивать, когда у тебя за спиной стоит очередь. И поэтому эта услуга тоже достаточно востребована. Наше население оценило. Кроме того, мы, конечно, заботимся о своих сотрудниках, о постоянном повышении квалификации, обучении. Мы сейчас внедряем платформу, которая позволит повышать уровень квалификации через интернет-площадку. И там каждый специалист сможет получать знания о всех лекарственных средствах, новинках, которые поступают в аптечную сеть. Мы внедряем, и это наше достижение. Виолетта Шаблинская:

Людмила Анатольевна, а как сегодня осуществляется международное сотрудничество по линии фармацевтики?