Отечественные лекарства и ремонт аптек – о белорусской фармацевтике поговорили с Людмилой Сапего
Жизнь и здоровье людей стоят во главе угла национальной безопасности Беларуси. Важнейшую роль в этой сфере играет фармацевтическая отрасль, которая обеспечивает население качественными и доступными медицинскими средствами. Фармацевтика не только способствует профилактике и лечению заболеваний, но и вносит значительный вклад в общем уровне здоровья общества. Белорусская фармацевтическая отрасль демонстрирует устойчивый рост и стремится к обеспечению населения качественными и доступными лекарственными средствами, активно развивая собственное производство и внедряя инновационные технологии.
Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, генеральным директором Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Людмилой Анатольевной Сапего.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Совсем недавно вы были удостоены звания «Человек года Гомельской области» в номинации «Руководитель». А что для вас означает эта награда?
Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Номинация «Руководитель» подразумевает признание труда, не только моего, а всего нашего коллектива, коллектива гомельского предприятия «Фармация». И это становится дороже вдвойне. Переполняет чувство благодарности всем, кто выдвигал кандидатуру, тем, кто оценил труд всего предприятия и мой. И, конечно, это дорогого стоит. Я благодарна всем, благодарна семье за поддержку и за то, что могу действительно служить своей Родине.
Виолетта Шаблинская:
А каковы основные результаты деятельности гомельского предприятия «Фармация» за прошедший год и какие показатели считаете наиболее успешными?
Людмила Сапего:
Мы открыли 15 государственных аптечных организаций. Из них пять аптек в сельской местности, в крупных населенных пунктах, где аптечная организация была необходима и востребована. Тем самым мы приблизили лекарственную помощь населению. Ну и то, что мы делаем ежедневно, и у нас все получилось – это бесперебойное обеспечение наших лечебных учреждений лекарственными средствами. Это очень важно, одна из главнейших наших задач, которой мы ежегодно и занимаемся.
Мы сейчас с вами находимся на областном аптечном складе. Хочется сказать о том, что в 2024 году мы начали переоснащение областного аптечного склада, которое позволит увеличить площади для хранения лекарственных средств, обеспечить все необходимые условия и требования, которым мы должны соответствовать при хранении лекарственных средств. И все процессы, которые происходят на областном аптечном складе, сейчас можно уже сделать более качественно. И это, конечно, улучшит и условия труда в том числе сотрудников предприятия.
Виолетта Шаблинская:
А расскажите, пожалуйста, какие инновационные технологии или практики вы внедряете для улучшения производственных процессов?
Людмила Сапего:
В 2024 году мы внедрили интернет-аптеку. Это для нас было впервые. Конечно, поначалу мы не видели такой большой востребованности среди населения. Все же у нас территориально в Гомельской области доступность обеспечена для населения. Если социальный стандарт – одна аптека на 8 тысяч жителей, в Гомельской области одна аптека приходится на 2 300 жителей региона.
У нас внедрена автоматизированная система управления очередью. Это услуга, которая позволяет посетителям аптечных организаций общаться с фармацевтическим специалистом один на один, задать, может быть, даже какие-то не совсем удобные вопросы, которые не хочется озвучивать, когда у тебя за спиной стоит очередь. И поэтому эта услуга тоже достаточно востребована. Наше население оценило.
Кроме того, мы, конечно, заботимся о своих сотрудниках, о постоянном повышении квалификации, обучении. Мы сейчас внедряем платформу, которая позволит повышать уровень квалификации через интернет-площадку. И там каждый специалист сможет получать знания о всех лекарственных средствах, новинках, которые поступают в аптечную сеть. Мы внедряем, и это наше достижение.
Виолетта Шаблинская:
Людмила Анатольевна, а как сегодня осуществляется международное сотрудничество по линии фармацевтики?
Людмила Сапего:
Ежегодно мы заключаем либо пролонгируем порядка 60 внешнеэкономических контрактов. Это как с производителями непосредственно из-за рубежа, так и с официальными дистрибьюторами на территории Республики Беларусь. Поэтому дефицита импортных лекарственных средств на сегодня никто не испытывает.
Но необходимо отметить, что на протяжении уже порядка 20 лет за последние 30 лет становления нашего суверенного государства мы видим, как все же развивается отечественная фармацевтическая промышленность. Если, например, даже в 1995 году, вот я пришла тогда на работу, всего лишь порядка 20 % было лекарственных средств отечественного производства. Сегодня процент в закупке по нашему предприятию – это 58 %. И в реализации, соответственно, всегда у нас тоже свыше 50 % лекарственных средств отечественного производства.
Кроме того, даже если каких-то препаратов на сегодня не производит фармацевтическая промышленность в особых дозировках либо под особого потребителя, сегодня у нас в области 23 аптечные организации производственные. И всегда есть возможность получить с лекарственных средств, прийти в аптеку с индивидуальной прописью врача, заказать в аптечной организации, которая занимается изготовлением лекарственных средств.
Как правило, это лекарственные средства для новорожденных детей. Кроме того, широким спросом пользуется сегодня лекарственное средство, используемое в дерматологии. Это особые прописи, порой очень многокомпонентные, которые прописывает врач по индивидуальному рецепту. И в аптечной организации всегда можно это лекарственное средство получить. Сегодня, конечно, никому не нужно объяснять, что отечественное лекарственное средство – это качество, эффективность и безопасность.
Как изменятся аптеки в Гомельской области уже скоро – смотрите в видео.