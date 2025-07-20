Участники «Марша Победы» возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

Сохранить память о великом подвиге советского народа и передать ее будущим поколениям. Международный патриотический проект «Марш победы» завершает программу в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак уважения к тем, кто за мирное небо над нашей страной заплатил собственными жизнями, участники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». На пути к монументу они преодолели уже более 270 километров по Беларуси. В этот раз маршрут прошел вокруг Комсомольского озера. Здесь к маршу победы присоединились около двух тысяч человек.

Егор Никитин, участник Международного патриотического проекта «Марш Победы»:

Мы, молодежь Беларуси, считаем очень важным помнить о тех событиях, о нашей славной истории, о великом подвиге наших дедов, прадедов, благодаря которым мы можем жить под этим мирным небом в нашей прекрасной независимой республике Беларусь.

Евгений Волокитин, участник Международного патриотического проекта «Марш Победы»:

Каждый километр как год войны. Наши деды, прадеды бежали и побольше, а мы чисто символически, но сможем каждым километром вспомнить каждый год, как двигались к Победе.