Безопасность, стабильность и независимость! Делегаты ВНС обсудили стратегический план на пятилетку

Во Дворце Республики прошло заседание VII Всебелорусского народного собрания. Делегаты приехали из всех областей страны. Больше тысячи человек участвовало в заседании. Состав максимально представительный – от министров и парламентариев до тракториста и врача. Все те белорусы, которым и предстоит претворять в жизни Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В программе семь основных приоритетов. Это слагаемые нашей безопасности, стабильности и независимости. Делегаты обстоятельно обсуждали этот стратегический план действий. В итоге поддержали единогласно и закрыли заседание. Но вряд ли это означает завершение работы. Скорее только начало. Об официальной части ВНС и что происходило в кулуарах – Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Несмотря на то, что первый день заседания ВНС был довольно продолжительным, во второй день делегаты заседания выглядят максимально бодро. Заметьте, кто-то перед началом заседания продолжал решать рабочие задачи буквально на ходу, кто-то заряжался кофе перед плотным графиком, а кто-то еще раз проходился по программе социально-экономического развития – документу, который по итогу предстояло утвердить.

Программа социально-экономического развития – не просто документ, а своего рода четкая дорожная карта для страны на ближайшую пятилетку. В ней – семь ключевых приоритетов: от демографии до национальной безопасности. И здесь нет случайных акцентов. Глобальный демографический спад – тренд, который затронул многие страны, и Беларусь в том числе. Именно от численности населения зависит многое, если не все: экономика, рынок труда, социальная сфера, устойчивость государства в целом. Что делать, чтобы решить проблему? С учетом реалий, один из подходов, – адаптироваться к тренду.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Знаете, не только, наверное, финансовая поддержка сегодня важна для молодежи. Хотя она важна, но и создание таких гибких возможностей, как: получить образование, сделать карьеру, выйти замуж и родить. Найти вот эти все четыре составляющие, чтобы они действительно не мешали, а помогали друг другу. Вот такой, знаете, комфорт. Комфорт не только финансово, но и комфорт в социально-трудовых вопросах это тоже важно.

О демографии на заседании говорили много – в контексте социальной политики и будущего страны. Звучала от Президента и фраза давно ушедшая в народ – про троих детей. Тему моментально подхватили соцсети: цитаты, комментарии, обсуждения. Часть народных предложений удивила. Но на это и расчет – зацепить. Как собственно и с темой народного автомобиля. О возможностях и технологическом потенциале Беларуси разговор был подробным. Ведь это один из ключевых приоритетов программы. Технологии должны работать вместе с наукой на реальное производство.