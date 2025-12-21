Безопасность, стабильность и независимость! Делегаты ВНС обсудили стратегический план на пятилетку
Во Дворце Республики прошло заседание VII Всебелорусского народного собрания. Делегаты приехали из всех областей страны. Больше тысячи человек участвовало в заседании.
Состав максимально представительный – от министров и парламентариев до тракториста и врача. Все те белорусы, которым и предстоит претворять в жизни Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В программе семь основных приоритетов. Это слагаемые нашей безопасности, стабильности и независимости. Делегаты обстоятельно обсуждали этот стратегический план действий. В итоге поддержали единогласно и закрыли заседание. Но вряд ли это означает завершение работы. Скорее только начало.
Об официальной части ВНС и что происходило в кулуарах – Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Несмотря на то, что первый день заседания ВНС был довольно продолжительным, во второй день делегаты заседания выглядят максимально бодро.
Заметьте, кто-то перед началом заседания продолжал решать рабочие задачи буквально на ходу, кто-то заряжался кофе перед плотным графиком, а кто-то еще раз проходился по программе социально-экономического развития – документу, который по итогу предстояло утвердить.
Программа социально-экономического развития – не просто документ, а своего рода четкая дорожная карта для страны на ближайшую пятилетку. В ней – семь ключевых приоритетов: от демографии до национальной безопасности. И здесь нет случайных акцентов.
Глобальный демографический спад – тренд, который затронул многие страны, и Беларусь в том числе. Именно от численности населения зависит многое, если не все: экономика, рынок труда, социальная сфера, устойчивость государства в целом. Что делать, чтобы решить проблему? С учетом реалий, один из подходов, – адаптироваться к тренду.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Знаете, не только, наверное, финансовая поддержка сегодня важна для молодежи. Хотя она важна, но и создание таких гибких возможностей, как: получить образование, сделать карьеру, выйти замуж и родить. Найти вот эти все четыре составляющие, чтобы они действительно не мешали, а помогали друг другу. Вот такой, знаете, комфорт. Комфорт не только финансово, но и комфорт в социально-трудовых вопросах это тоже важно.
О демографии на заседании говорили много – в контексте социальной политики и будущего страны. Звучала от Президента и фраза давно ушедшая в народ – про троих детей. Тему моментально подхватили соцсети: цитаты, комментарии, обсуждения. Часть народных предложений удивила.
Но на это и расчет – зацепить. Как собственно и с темой народного автомобиля. О возможностях и технологическом потенциале Беларуси разговор был подробным. Ведь это один из ключевых приоритетов программы. Технологии должны работать вместе с наукой на реальное производство.
В ближайшие пять лет доля высокотехнологичных предприятий ожидается, что вырастет на 8,5 %. В фокусе – новый продукт. В частности, электрокары и гибриды с высокой локализацией. К слову, в 2025 году BELGEE показал гибрид Х80 с расчетом на успех, как в истории с самой популярной моделью в стране – Х50. Она же самая «народная», со всем спектром народных эмоций.
Виктория Ходосок:
Вы как руководитель такого предприятия, какой автомобиль выбираете?
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Я езжу на X50. Он самый локализованный у нас. Хочу сказать, что это такой автомобиль, который вообще не требует никаких знаний. Там одна клавиша «вперед-назад» и видеокамеры, которые позволяют тебе видеть, даже можно в стекло не смотреть.
– Кстати, а вы следите за соцсетями? Там в шутку говорят: сколько уже этих развелось X50.
– Когда об автомобилях говорят, это значит, что их уже много. И поэтому здесь мы, честно говоря, радуемся. Даже когда нас критикуют.
Создавать свой «Орешник» от и до – белорусы не будут – все это слишком дорого. Будем развивать другие направления, напрямую связанные с национальной безопасностью, да и не только. Президент привел конкретный пример.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
БПЛА используются не только для войны. Почта, переброска грузов, беспилотное такси и так далее. В мире это направление уже работает. Вы думаете, это нам не надо будет? Может быть, сегодня не актуально, но завтра, мы видим, что будет актуально. Надо вовремя начинать эту работу.
Практически все заседание ВНС проходило в открытом формате. Исключением стали кадровые вопросы. В частности, избрание нового члена Президиума. В перерыве делегаты тайно голосовали. В результате избран Алексей Кушнаренко.
Подробности в видео.
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