Прямой эфир

«Это блатные кормушки?» Лукашенко возмутился работой «институтов развития»

18 декабря 2025 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Это блатные кормушки?» Лукашенко возмутился работой «институтов развития»-0

В Послании белорусскому народу и парламенту лидер Беларуси Александр Лукашенко дал поручение правительству ликвидировать так называемые «институты развития» к середине 2026 года.

Он подверг критике работу ряда организаций, отметив, что они тратят значительные средства, оставаясь незаметными и становясь «кормушками» для чиновников.

«Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно: <...>? – спросил глава государства. – Или это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами?»

Читайте также:

«Выбирайте!» Лукашенко высказался о маршрутках в Беларуси

Лукашенко не исключил установления лимита на ввод новых метров жилья в Минске

«Безобразное отношение». Лукашенко потребовал устранить недостатки в деревообработке

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко на ВНС: мы сломали создаваемый Западом миф об изолированности Беларуси
18 декабря 2025 13:25

Лукашенко на ВНС: мы сломали создаваемый Западом миф об изолированности Беларуси

От демографической безопасности до укрепления регионов! Что ждёт белорусов в ближайшую пятилетку?
18 декабря 2025 07:38

От демографической безопасности до укрепления регионов! Что ждёт белорусов в ближайшую пятилетку?

Лукашенко: Ким Чен Ын знает своё место в мире и не является фантомом
18 декабря 2025 07:00

Лукашенко: Ким Чен Ын знает своё место в мире и не является фантомом