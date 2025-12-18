«Это блатные кормушки?» Лукашенко возмутился работой «институтов развития»

В Послании белорусскому народу и парламенту лидер Беларуси Александр Лукашенко дал поручение правительству ликвидировать так называемые «институты развития» к середине 2026 года.

Он подверг критике работу ряда организаций, отметив, что они тратят значительные средства, оставаясь незаметными и становясь «кормушками» для чиновников.

«Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно: <...>? – спросил глава государства. – Или это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами?»